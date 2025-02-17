【重磅快評】賴清德演員魂頻上身 林右昌地位岌岌可危

民進黨立院黨團總召柯建銘自曝，他喊出大罷免之前曾與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，接下來賴也會出來號召大罷免。外界才搞懂，原來賴清德一直在演，但最尷尬的是民進黨中央，秘書長林右昌稱一旦大罷免，行政院要如何執政，結果地方已進展到代收罷免案；黨中央號召律師團「打假」，但搶在連署從嚴的新法上路前送案最多卻是民進黨，民進黨到底要演到什麼時候？

柯建銘的大公開「解密」不少政局謎團，若老柯所言不假，只是驗證賴清德總統一路都在演；邀五院首長入府會商是演，召開國安高層會議也在演，賴總統的演員魂一再上身，只為醞釀大罷免氛圍，積蓄大罷免柴薪。

老柯甚至已暗示，賴清德一定在非常關鍵性時刻出來號召罷免，連時間點都說出來了，「應該在立法院下禮拜覆議案結束、整個立法院戰場結束後」；果真如此，接下去，賴總統可以不要再演了嗎？

既然柯建銘都說得那麼具體，民進黨也沒必要有再演；之前黨秘書長林右昌還說，針對老柯提出的雙罷，府院黨沒有具體討論，如果罷免變成全面對抗，接下來執政怎麼辦？這都要考量；但是老柯掀牌後，民進黨也不再演，地方黨部證實，大罷免即將開啟第二階段大連署，黨中央已通知黨籍議員可以「代收」連署書，強調這是「被動的協助」。

有關這個「代收」的說法，黨中央並無公開說法，倒是老柯早有類似談話，他數度強調自己和總統有最大默契，「當自走砲亂搞是不可能的」，當前會以民意先行，民進黨只是「代收代轉」；很清楚的是，林右昌的說法已非民進黨主流，取而代之的是老柯說了什麼才是重點，老柯說的話被地方奉為圭臬，顯非自走砲。

林右昌在民進黨的地位岌岌可危，不僅被老柯取代，份量甚至不如賴清德的大弟子林俊憲；林俊憲早就說過，民進黨應在第二階段連署時就應該要全黨投入，面對通過二階段的罷免，民進黨已無參與與否的選項，一定要全力投入，民進黨51戰隊更要提供更有力、更清楚的資料論述協助罷免行動。林右昌對此未置一詞，但從地方黨部已經「被動的協助」罷免連署來看，林右昌顯然又再度進退失據。

勉強可以記上一筆的是，黨中央今天發動律師團充作為罷免後援。有意思的是，林右昌並未現身，僅由發言人韓瑩擔綱，她稱國民黨涉抄錄名冊、造假等手段阻撓、干擾公民自主罷免行動，民進黨會提供法律協助、「挺公民、護民主」協助專線，並在官網開設「公民協助專區」。

但所謂國民黨涉抄錄名冊、造假等手段阻撓的指控，並無實據，綠委吳思瑤之前指13案罷免綠委案造假，甚至懷疑國民黨有中央廚房；但民進黨若真要避免不當連署，讓選罷法新版本早早上路不是釜底抽薪之計嗎？這也是過去民進黨的主張，為何卻變洪水猛獸？如今搶在新法上路前衝連署，口嫌體正直，民進黨真的也演太大了。