形容大罷免像原子彈 鍾東錦：不能亂用、會相互毀滅

全台大罷免行動正如火如荼上演，引發政治動盪，苗栗縣長鍾東錦今天上午在海線通苑下鄉座談會中，形容大罷免就像是原子彈，不能亂用，他覺得公民團體去發動這個是不太應該，「因為會互相毀滅」。

鍾東錦也提及民進黨立院總召柯建銘日前透露大罷免是由賴清德開會定案的。他強調，對於大罷免行動大家都心知肚明，其實在後面搞鬼是不對的，他至今堅持大罷免就是瘟疫，希望大家通力合作一起來建設苗栗，而不是因為黨派的恩怨去做惡罷。

鍾東錦肯定罷免是人民的權利，但話鋒一轉，他形容原子彈就跟台灣的罷免很像，罷免是不應該常常用的、亂用的權利；就像很多國家有原子彈，但是不會用，從原子彈發明以來，到現在用過兩次，一次在長崎、一次在廣島，俄羅斯跟烏克蘭打成這樣，俄羅斯也不敢打，因為會互相毀滅。

他堅持認為大罷免就是瘟疫，希望苗栗縣不管朝野，不管是哪一黨，哪一派，大家是通力合作，一起來要建設苗栗，而不是因為個人恩怨、黨派恩怨去做惡罷。他希望地方上第一線最基層各位里長、代表、社區理事長，如果有聽到有提大罷免的聲音，應該幫忙宣導一下，政治真的不要這樣玩。

鍾東錦也表態全力相挺苗栗縣兩名現任立委陳超明及邱鎮軍。他說，大家看到陳超明委員團隊的努力認真，也看到邱鎮軍委員在山縣也是真的做事情，只要縣府有需要，兩名委員就義不容辭，表現得可圈可點，罷免人士怎連署？

會中，立委陳超明則表示，有人要罷免他，至今仍讓他想不懂原因，希望鄉親能在反罷免上多多支持他。