喊大罷免將成功 柯建銘形容：單輪腳踏車與民主汽車對撞

最早開第一槍喊出「大罷免」的民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，大罷免程序推演走入尾聲，將越趨明朗，藍白出賣台灣拱手中國，現在全台灣人都是鍾馗要來抓鬼，相信邪不勝正，大罷免一定會成功。

他說，藍白見縫插針說他與賴總統不合，但計畫擬定不可能向世界公告，不過黨內都知道他不會背叛綠營，且府、院、黨、黨團就像4個輪子，執行時也都協調過，國民黨騎單輪腳踏車與民進黨民主汽車對撞，顯然以卵擊石。

民進黨立院黨團今天舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，由柯建銘主持並發言，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴出席。柯建銘首先針對大罷免發表論述。

柯建銘說，大罷免程序推演已將走入尾聲，事情會越來越明朗，「好酒一定沉甕底」，民進黨一再強調民意先行，現在大勢底定，大罷免一定會成功。他接著細數國民黨自中國撤退至台灣，期間經歷228事件、戒嚴再變成民主國家，當了解歷史，就會知道藍白要出賣國家、送給中國。

柯建銘認為，藍白所做所為擺明就是不想執政，當大罷免結束，藍白都會被掃進歷史焚化爐；當前民意很清楚，不可能選擇讓中共統治，他這段時間一直提到大罷免，是希望台灣民眾可以大覺醒，才有辦法一起顧台灣，「現在全台灣人都是鍾馗，要抓國民黨這些大鬼、小鬼」。

柯建銘提及，中共統戰世界一流，對台統戰無孔不入，無論在宮廟、黑道或鄉民代表都有相關人投入，相關訊號已明顯在台灣天空中閃亮著，現在民意非常清楚，挺藍白就是挺中國，生命、財產、國家都會不見，當前台灣只有一個政黨在捍衛台灣主體意識跟主權價值，就是民進黨。

柯建銘也說，大罷免議題，藍白說他瘋了，一意孤行，或與賴清德總統、民進黨派系不合，但整個計畫擬定、執行不可能向世界公告，只會適時讓黨團成員知道，但黨內都清楚他不會背叛綠營，執行時也都協調過，府、院、黨、黨團就像4個輪子一起走，反觀國民黨是騎單輪腳踏車，怎麼可能跟民進黨民主汽車對撞，這是以卵擊石。