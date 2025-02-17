柯建銘號召大罷免 朱立倫批賴總統演戲

「總統賴清德早就知道民進黨團總召柯建銘要推大罷免，看似推動和解的行為都是在演戲！」國民黨主席朱立倫17日表示，柯建銘近日說賴清德將親自出來推動大罷免，證明前面都是在演戲，國民黨一再強調希望朝野和諧、大家能協商，現在就很清楚動機。藍委王鴻薇也說，她已經預設自己罷免會成案，努力做好本分即可。

是總統號召罷免

民進黨立院黨團總召柯建銘16日在政論節目專訪自曝，他在喊出大罷免前，有與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通過，暗示接下來賴清德也會出來號召大罷免。朱立倫在智庫記者會後受訪表示，民進黨從去年總統和立委選舉過後，立刻就已經籌畫今年的大罷免，「不但公開講、黨團協商講、對立法委員也講。」

朱立倫不滿指出，柯總召把賴總統的內心話都已講出來多次了，若賴總統的本意就是一定要成為多數，一定要透過大罷免，就明白告訴大家；否則作為國家領導人，全民應該要和而不是鬥。

柯建銘還說，「賴總統一定在非常關鍵性時刻出來號召罷免，「應該在立法院下禮拜覆議案結束、整個立法院戰場結束後，」對此，朱立倫表示，韓國瑜基於立法院長職責，希望朝野針對任何問題能透過協商來解決，他都表示贊成也支持，但中間必須是大家是真正的面對問題、解決問題。

盼柯協商時少廢話

對於民進黨指控藍營罷免連署很多造假，朱立倫說，不管國民黨、民進黨，全民都知道為什麼罷免連署一定要附身分證影本，民進黨也曾提案過，就是要避免任何造假或弊端，國民黨還是希望用新的法律來規範。至於民進黨為何現在就強力反對？幕後的陰謀是什麼，就很清楚了。

出席同場活動的國民黨立委王鴻薇也說，她已經認定在民進黨惡意動員下，她選區的罷免案一定會成案，因此該黨不會受影響、繼續做對的事情。王鴻薇也說，韓院長已經向行政院提出不要覆議的想法，且未來有窒礙難行可以提追加預算，但若朝野協商還是聽柯總召長篇大論、行政院仍堅持提罷免，政黨協商就沒有意義。

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