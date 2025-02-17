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藍委提修法禁罷免連署偷跑 律師：違大法官釋字499號

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨上午舉行「挺公民護民主」律師團成立記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨上午舉行「挺公民護民主」律師團成立記者會。記者黃婉婷／攝影

國民黨立委翁曉玲有意提案修正選罷法，規範一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則。律師黃帝穎指出，這與過去高等法院見解相違背；他強調，即使現在修法加嚴人民對罷免的限制，都不能適用在本屆立委，這是憲法國民主權原則的拘束，也是大法官釋字499號所做的解釋。

大罷免潮從去年下半年就引發話題，不少罷團在立委還未就職滿一年已「就預備姿勢」，甚至開始蒐集連署相關文件。國民黨立委翁曉玲預計提案再修選罷法，規範一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則，盼藉此避免使罷免機制成為政治工具。

民進黨上午舉行「挺公民護民主」律師團成立記者會，針對翁曉玲的提案，黃帝穎指出，翁曉玲提案一直站在民意對立面，似乎是對台灣民主沒有信心，要提案修正選罷法一年內不得有罷免提議，這其實與法院見解相違背。

黃帝穎說明，台北高等法案曾經有過判決，雖然一年內不能罷免，但一年之間做罷免提議屬於憲法保障的言論自由，屬憲法上的表意自由，不容限制。

他指出，就算翁曉玲現在提案修法，也不會適用在這次民眾提起的罷免案，因為新法不會拘束現行已經提起的案子，也不會適用在本屆立委；也就是說，若立法院現在提案修法加嚴人民對罷免的限制，都不能拘束在本屆立委，否則將違反憲法國民主權原則以及大法官釋字499號。

罷免

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