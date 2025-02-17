組律師團協防 民進黨：支持民團罷免 反對藍營惡罷

大罷免升溫，民進黨立院黨團總召柯建銘稱，喊出大罷免前有與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，總統最後一定會清楚要台灣人民站出來；針對民進黨是否支持大罷免，民進黨發言人韓瑩說，支持公民團體發起的罷免運動，也尊重民團權利，但不支持國民黨發起的「惡罷」。

民進黨過去一向稱大罷免尊重公民團體，隨著多名黨籍立委罷免提議書送進中選會後，態度轉向積極，韓瑩今偕律師黃帝穎、陳又新、傅馨儀、房彥輝、許渝澤，宣布成立「挺公民、護民主」律師團，提供民團、黨籍立委法律後援。

韓瑩指出，為守護民眾罷免權利，民進黨成立律師團，也提供「挺公民、護民主」協助專線電話 02-2392-9989，並在官網開設「公民協助專區」。她說，近來看到公民參與罷免行動，遭受恐嚇打壓，甚至面臨不當法律威脅，更有民眾沒有參與連署，個資卻遭到冒用，已涉嫌偽造文書。

韓瑩續指，罷免藍營立委與罷免綠營立委行動不同，罷藍是由公民團體自主發起，主因是藍委在立法院做出許多傷害國家且違背人民期待的行為。反觀，罷綠的理由則以造謠及人格抹黑來進行報復式罷免，甚至由國民黨黨工所預謀發動，更出現抄名冊的方式，明顯已觸犯法律。

她說，只要民眾有具體事實，民進黨將會協助正式提告，全力維護人民權利，針對民進黨黨立委遭到造謠、抹黑，也會委請律師進行蒐證，捍衛到底。

由於這次民進黨首次有具體行動，被解讀為向國民黨宣戰，正面支持大罷免。韓瑩指出，民進黨是看見公民團體、黨籍立委受到恐嚇威脅，因此提供協助，做最大後盾；她說，大罷免是國民黨發動，民進黨支持公民罷免運動，也尊重其自主性與權利，不支持報復式的惡意罷免。

針對柯建銘稱喊出大罷免前有先與身兼民進黨主席的賴清德總統、行政院長卓榮泰開會。韓瑩解釋，這是指府院黨團都有密切溝通，黨部立場是，罷免是公民權利，民進黨尊重公民團體自主性，不希望讓公民團體運動貼上政黨對抗標籤。

她最後重申，大罷免是國民黨引起，因藍營立委在立法院有一系列侵犯人民權利、對國家不好行為，民進黨認為政黨可以競爭，但罷免部分要尊重民團權利，希望國家能團結一起向前。