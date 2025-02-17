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影／藍反制罷免林沛祥 民團今發動罷免基隆綠這4名議員

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影
藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影

民團在臉書社群「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署，宣稱連署書已達第一階段門檻，近日送件。藍營進行反制，成立反罷免行動中心。今天也由民團出面，在信義市場等地設連署站，發動罷免綠議員張之豪、施偉政、鄭文婷、陳宜等4人。

發動罷免民進黨4名議員的民團是基隆市公共事務學會籌備會，韓姓會長表示，罷免理由是民進黨這些議員，在去年罷免市長謝國樑時，當初都是站在市政府的對立面，以莫須有的理由罷免謝國樑，但基隆市民多數支持反罷免，市長罷免案因此沒有成功。

基隆市公共事務學會指出，立委林沛祥剛上任，但這些民進黨議員為了響應民進黨全大罷免，毫無理由就要罷免林沛祥，沒有特別的理由，為了罷免而罷免，所以他們要進行反制，「以罷制罷」，所以鎖定安樂區張之豪、中山區施偉政、仁愛區鄭文婷、信義區陳宜等4人。

基隆市公共事務學會今天上午10時在信義市場。12時30分在基隆火車站南站、仁愛市場，掛出「罷免市議員連署站」牌子，設連署站向民眾號召連署罷免議員。

韓姓會長表示，今天之所以會站出來「以罷制罷」，主要是因為民進黨選輸了不甘願，先啟了頭要罷免立委，他們才會出來反制，要把好的立留下來。

國民民基隆市黨部表示，日前已成立反罷免行動中心，主要催出反罷免林沛祥的能量，罷免民進黨議員由民團發起，因為基層湧現太多不滿罷免立委的聲音。

張之豪、施偉政、鄭文婷3名議員，都協助罷免林沛祥連署書收件。民進黨基隆黨部主委林明智說，如果國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部也會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

林明智表示，民進黨基隆市黨部不曾主動去罷免任何政黨的公職人員，而且也尊重公民團體的權利，然而國民黨就像橫行鄉里的惡霸一般，被公民團體提出罷免案，就要找在市議會認真監督的議員下手，國民黨是不是擔心罷免林沛祥的聲量不夠，要多找些人為罷免添柴火。

林明智強調，若是國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影
藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影
藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影
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罷免

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