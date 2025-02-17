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翁曉玲提修法禁罷免連署偷跑 林俊憲酸國民黨心虛害怕

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

罷免開跑，不少罷團在立委還未就職滿一年已「就預備姿勢」，國民黨立委翁曉玲有意提案修正選罷法，規範一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則。對此，民進黨立委林俊憲批評，國民黨真的很怕罷免，現在又要惡搞，就是因為心虛，乾脆沒收人民權利。

林俊憲說，現行選罷法規定立委就職未滿一年內不得提出罷免，但在一年內人民本來就能彼此討論，甚至做一些準備工作，待滿一年後才可以正式提出。國民黨竟然怕罷免怕到，翁曉玲現在要修法規定一年內不能有任何事先準備工作，還要有罰則，要懲罰人民，這麼怕人民罷免嗎？

林俊憲表示，既然怕人民罷免，那就不要惡搞國會、不要違憲、及癱瘓國家，如果藍白負起在野黨責任，強而有力的監督政府，應該會很驕傲，擁抱人民，怎麼會怕罷免呢？顯然國民黨心虛又害怕，不敢為自己做的事情負責，那乾脆沒收人民罷免權。

不過，國民黨主席朱立倫稍早表態，新會期是以民生為主，個別委員提案未經黨團、智庫研商，屬於個人的意見，不代表黨中央或黨團。

罷免

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