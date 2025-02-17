罷免第2階段「大連署」 民進黨宣布黨公職可「被動」協助

大罷免第一階段進入尾聲，即將開啟第二階段「大連署」民進黨台中市黨部主委許木桂今表示，黨中央已通知所有黨籍議員都可以「代收」連署書，許強調是「被動的協助」不主動設連署站。

民進黨新北市黨部表態，結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站。

中市主委許木桂表示，黨中央已允許，各地方黨公職，包括地方黨部可協助民眾收件，另協助了解民眾所填的連署書有無錯誤。

許木桂表示，不過並非主動，而是被動的協助，協。包含各議員服務處或者市黨部可以代收連署書，另協助校對填寫內容是否正確。

許木桂說，3月初就要進入第二階段連署，很多人不知道去那裡填二階段的連署書或不知道要如何送件，因此民進黨中央希望各黨公職協助收件，但仍不主動設連署站「一切都是被動的服務。」