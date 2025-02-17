聽新聞
0:00 / 0:00
罷免第2階段「大連署」 民進黨宣布黨公職可「被動」協助
大罷免第一階段進入尾聲，即將開啟第二階段「大連署」民進黨台中市黨部主委許木桂今表示，黨中央已通知所有黨籍議員都可以「代收」連署書，許強調是「被動的協助」不主動設連署站。
民進黨新北市黨部表態，結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站。
中市主委許木桂表示，黨中央已允許，各地方黨公職，包括地方黨部可協助民眾收件，另協助了解民眾所填的連署書有無錯誤。
許木桂表示，不過並非主動，而是被動的協助，協。包含各議員服務處或者市黨部可以代收連署書，另協助校對填寫內容是否正確。
許木桂說，3月初就要進入第二階段連署，很多人不知道去那裡填二階段的連署書或不知道要如何送件，因此民進黨中央希望各黨公職協助收件，但仍不主動設連署站「一切都是被動的服務。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言