翁曉玲要修法禁罷免連署偷跑 朱立倫：個別意見
為防罷免連署在立委、民代在就職任滿一年前「偷跑」，國民黨立委翁曉玲近日提案擬再修「選罷法」，規範立委、民代就職滿一年以前，民眾不得提議罷免連署。國民黨主席朱立倫對此表示，翁曉玲的修法提案未經立院黨團與智庫的研商，只當作是個別委員的意見，並非黨中央或黨團的意見。
朱立倫今出席智庫國政基金會能源政策民調發布會後受訪表示，黨中央、智庫與黨團已有共識，這會期都以民生議題為主；個別委員的提案，沒有經過黨團、智庫的研商，只當作是個別委員的意見，並不是黨中央或黨團的意見。
此外，台灣民意基金會公布民調，近期的政黨支持度，國民黨上升近8%，但仍與民進黨有13%落差。朱立倫說，他有看到這份參考民調，國民黨政黨認同度雖有增加，但還是有很大的努力空間。他也認為，這份民調應將台灣民眾黨和其他政黨包括在內，如果只做藍綠兩黨，可能會有一些偏誤。
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