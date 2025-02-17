綠拚大罷免不演了？ 趙少康：民進黨沒損失還逃過一劫

大罷免將進入第二階段連署，藍綠都將採「精準罷免」策略。中廣前董事長趙少康，國民黨資源有限情況下是有必要精準罷免，推測民進黨很難翻轉席次，不過在大罷潮下，政府很多議題上都逃過一劫，民進黨完全沒損失，總統與民進黨團是在唱雙簧；立委賴士葆也說，民進黨不演了，那就以戰止戰。

「連署加嚴」罷免新法最遲本周生效，全台罷免團體加緊腳步。藍綠各自沙盤推演，朝「精準罷免」方向前進，國民黨鎖定台北「雙罷吳」、高雄「雙罷劫」，作為「以戰止戰」指標戰區；民進黨則評估，新北葉元之、台中廖偉翔、羅廷瑋，以及台東黃建賓，都是危險名單。

趙少康上午赴立院出席「搶救AI發展困境座談會」，會前受訪指出，大罷免是民進黨發動，國民黨基本上是被動，像葉元之去年1月當選，今年2月就被發動罷免，國民黨只好以戰止戰，過去高雄市前市長韓國瑜打冷戰就被罷免，基隆市長謝國樑被罷免也被他們勸要打熱戰，冷戰已經不可能，那在國民黨資源有限情況下，精準罷免是有必要，但民進黨要罷免6個，且補選都要由民進黨當選才有意義，否則還是藍白過半。

趙少康又笑稱，民進黨提大罷免還是有用，過去國民黨打口罩案、光電案、疫苗案都無法繼續下去，對政府來說是逃過一劫；下個會期一定是罷免會期，立法院會唱空城，減少功能，對民進黨來說是好的。其實民進黨怎樣都沒損失，反正席次本來就不夠，罷完還是不夠也沒損失，只是搞到勞民傷財而已。

另外，國民黨立委翁曉玲將提案修選罷法，禁止罷免用提議方式先偷跑？賴士葆認為，現在已經在大罷免了，任何修法對罷免現況都沒有改變，這純粹是建立制度；事實上，選罷法連署加嚴通過並生效後，中選會仍決定罷免適用舊法，法界很多人士都有意見，但中選會由民進黨掌控，就這樣決定了，國民黨修法是做功德。