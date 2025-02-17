影／民進黨發動大罷免 趙少康：勞民傷財

立委賴士葆上午在立法院舉辦「政府如何搶救AI發展困境」座談會，邀請中廣前董事長趙少康等專家學者及政府相關智庫與會。就日前DeepSeek發布相對低廉的算力成本的AI大語言模型，為AI帶來重大衝擊，引爆技術競賽，AI不再只是單純的科技議題，更是國力的象徵與競爭關鍵等相關問題進行座談。

會前趙少康就大罷免國民黨將採「以戰止戰」策略應對一事表示，大罷免國民黨是被動，是民進黨所發動。國民黨被動只好採「以戰制戰」，當時韓國瑜採「冷戰」，結果被罷掉，謝國樑採「熱戰」，反罷免所得的票比當選的多，所以冷戰是不可能的。對於精準罷免趙少康表示是必要的，才不會浪費子彈，強調大罷免是勞民傷財，一定要至少罷免掉國民黨6位委員，而且罷掉後補選當選的6位又是民進黨才有用，少一席就不過半，罷免就沒有意義，罷了國民黨6席，新當選的6席都是民進黨，有可能嗎？ 立委賴士葆（左二）上午在立法院舉辦「政府如何搶救AI發展困境」座談會，邀請中廣前董事長趙少康（左一）等專家學者及政府相關智庫與會。記者黃義書／攝影 立委賴士葆（中）上午在立法院舉辦「政府如何搶救AI發展困境座談會」，邀請中廣前董事長趙少康（左）等專家學者及政府相關智庫與會。記者黃義書／攝影