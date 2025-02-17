罷免升溫賴總統總預算覆議後出場？柯建銘：大咖放壓軸

大罷免升溫，民進黨態度轉向積極，不僅要成立專案律師團協防立委，提供法律後援，民進黨立院黨團總召柯建銘也預告，中央政府總預算覆議後，身兼民進黨主席的賴清德總統可能出場，「最大咖出場一定放壓軸」，清楚要台灣人民站出來，柯也將於11點親自主持黨團記者會說明。

柯建銘年前喊出「超甲級動員」，要求黨團成員迎戰大罷免，被認為與府院黨步調不一致。據了解，柯早與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通，柯也數度強調自己和總統有最大默契，「當自走砲亂搞是不可能的」，當前會以民意先行，民進黨只是「代收代轉」，當公民後援。

柯建銘說道，賴總統知道自己是國家安全、憲法義務捍衛者，要讓民意先行，若總統出來談會引起朝野對立，被形容成帶頭打擊、消滅在野黨，因此賴很克制；他也說，他和賴總統「永遠都是白臉」，盼救台灣、朝野和解。

過去賴清德曾提及「以民主方式解決民主」、「不會違憲」，柯建銘昨透露，總統出場有一定橋段，最後一定會很清楚要台灣人民站出來，若總統一開始就先站出來，藍白一定會抹黑，「總統一定在非常關鍵性的時刻，應該在立法院下禮拜覆議案結束，整個立法院戰場結束後。」

柯建銘指出，總統身分是保衛國家安全，會拜託台灣人民共同站出來捍衛國家安全、主權，「最大咖出場一定放在壓軸，前面是他去鋪陳，讓整個戰場塵灰飛揚。」