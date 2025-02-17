藍委提案 禁罷免連署偷跑

大罷免潮從去年下半年就引發話題，不少罷團在立委還未就職滿一年已「就預備姿勢」，甚至開始蒐集連署相關文件。國民黨立委翁曉玲預計提案再修選罷法，規範一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則，盼藉此避免使罷免機制成為政治工具。

修正後的選罷法，已經加嚴連署規範，未來連署須附身分證影本。不少公民團體搶在新法生效前，趕著將罷免案送件中選會，以適用規定較寬鬆的舊法，有利二階連署過關。

事實上，不少民團早在半年前即開始準備，也提早蒐集「罷免提議書」。翁曉玲不滿罷團事前「偷跑」，導致很多立委就職剛滿一年就被提案罷免，如此情況已經違反原來立法意旨，因此提案在現行公職人員選罷法第七十五條「就職未滿一年者，不得罷免」之後，新增亦「不得進行提議罷免之連署」；該案目前正尋求立委連署中。

翁曉玲提案消息一出，也引發相關罷團討論。有罷免國民黨立委的團體不滿，認為此項修法侵害公民權益，「這哪有什麼偷跑問題？這是和時間賽跑。」

罷免民進黨立委的團體則認為，現在修法已經來不及，唯有「以罷制罷」才是正途。

翁曉玲則說，她推動修法，純粹是希望法規能更加完善，不要因為有漏洞而違反了原本的立法意旨。