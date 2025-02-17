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拚精準罷免 藍綠指標戰區浮現

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導
大罷免潮來襲，雙和罷免團體在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影
大罷免潮來襲，雙和罷免團體在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影

「連署加嚴」的罷免新法最遲本周生效，全台罷免團體加緊腳步。藍綠各自沙盤推演，朝「精準罷免」方向前進，國民黨鎖定台北「雙罷吳」、高雄「雙罷劫」，作為「以戰止戰」指標戰區；民進黨則評估，新北葉元之、台中廖偉翔、羅廷瑋，以及台東黃建賓，都是危險名單。

大罷免即將進入二階連署，截至二月十三日，中選會共收到五十一件立委罷免案，國民黨及泛藍的無黨籍立委共卅四位，民進黨立委扣除重複送件共十六位，三月將陸續公布審查結果。此外，罷免國民黨基隆立委林沛祥的提議書今天將送件；罷免難度較高的金門、馬祖選區，也拚本周送案。

春節後，藍綠「大罷免」正面對決，國民黨喊出「以罷制罷」。民進黨上周啟動「顧好立委」專案小組，民進黨秘書長林右昌擬於明天與立委開會研議對策，今天也將宣示成立「挺公民、護民主」律師團，給予法律後援；立院本月底開議前，身兼民進黨主席的賴清德總統也將邀黨籍立委餐敘打氣。

據了解，綠營初步評估，罷免藍營立委將有十五到廿選區可望成案，其中葉元之、廖偉翔、羅廷瑋、黃建賓成功機率較高；罷免綠營立委則可能有十個選區成案，其中吳沛憶、原民立委伍麗華與陳瑩相對危險。

國民黨部分，一名黨務人士分析，目前以北高兩地雙罷（即台北吳思瑤、吳沛憶；高雄黃捷、許智傑）最為熱絡及最有機會，因為這兩地遭提罷免的民進黨立委平時表現都是「黨意大於民意」，一些政治議題急於出風頭，但地方上又無有感政績，被罷成功機率滿大。

罷免第一階段通過後，第二階段必須在六十天內完成十倍以上罷免連署書，各罷團正擴大召募志工，力拚審查空窗期打空戰維持熱度。台北「蟾蜍剋星，剷除雙吳」成員陳冠安透露，未來會跟藍白兩黨議員結合。

他分析，台北雙吳是最熱示範點，新北張宏陸、宜蘭陳俊宇等綠營立委也都有機會，其他縣市推測應以反罷為主。

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢則說，不會辜負各界期待，第一階段送件完後，將持續相關行動，避免中選會剔除太多連署數，也為第二階段做準備，屆時可直接聯絡或謄寫，今早會再公布收件點持續蒐集連署，同時思考擴大團隊，以因應二階連署。

罷免

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