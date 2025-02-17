罷團領銜人朱約信與翁明志合體 直播宣傳理念

中央社／ 新北16日電

金曲歌手朱約信（豬頭皮）與翁明志是永和、金門兩地罷免案的領銜人，2人今天相約中和八二三砲戰紀念碑前直播，大談反共罷免、護台灣理念。

國民黨金門縣立委陳玉珍向中央社記者表示，翁明志身為金門人，理應知道金門在兩岸間位處重要地位，應將金門人希望兩岸和平、多交流往來等心聲傳達給當前執政黨，而不是反過來犧牲金門人的利益。國民黨新北市立委林德福則至截稿前未有回覆。

朱約信、翁明志今天下午在新北市中和4號公園合體，並且在八二三砲戰紀念碑前直播，翁明志當場宣讀了幾句碑文，朱約信還隨口以歌曲節奏唸了幾句話後，改與現場媒體互動，藉此來宣傳反共罷免、護台灣的理念。

由於立法院國民黨團針對超收稅金部分，拋出全民普發1萬元的想法，朱約信表示，早在去年5月就推動罷免了，如今，藍營想用普發1萬元方式來收買民心，如果此事成真，他建議大家一定要去領這1萬元，再把這筆錢捐給罷免團隊。

翁明志表示，他領銜的罷免案第1階段連署門檻需1300份，目前已連署近千份了，會努力克服困難，持續推動罷免案。

罷免

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