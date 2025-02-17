竹市雙罷危機 藍白合作契機

新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐都面臨罷免戰，市長、立委雙罷免全國首見，高虹安官司纒身加上罷免危機，更是腹背受敵。但有藍營高層評估，「雙罷」看似危機，卻可能加速藍白合作。

民間團體去年即發起高虹安罷免案，逾半年始終無法跨越一階門檻，今年初在民進黨立法院黨團總召柯建銘號召下，一階提議火速達標，綠營更稱連同鄭正鈐罷免案已逾7萬分，衝擊原本老神在在的藍、白兩陣營，停職中的高虹安也頻現身地方活動。

雖然高虹安退出民眾黨，但仍是黨內指標性人物，內部出現憂慮聲音，高罷免成敗恐牽動民眾黨存亡。但藍營高層看法不同，「雙罷」危機可能為高、鄭帶來「置之死地而後生」的契機。

藍營高層說明，就算2人都被罷免，高虹安只要人氣不減，助理費案官司未定讞，仍有立委補選資格，若以「復仇者」之姿投入選戰，勝算極高；而鄭正鈐也早有參選市長布局，雙方若能妥善合作，可為殺出「雙贏」血路。

民眾黨新竹黨部主委李國璋證實，高虹安和鄭正鈐持續合作溝通，並密切關注罷免推進，做出相應反制。但當務之急是面對綠營發動雙罷免，談立委補選或市長選舉都言之過早。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎也說，「首要目標是全力保住，不存在立委補選問題」，且藍白合應由黨中央思考合作模式。

民進黨在2022、2024年接連吃下新竹市長、立委選舉敗仗，參選竹市立委失利的學者林志潔持續熱身，也積極投入「雙罷」行列，被視為後續選戰潛在人選。地方人士分析，若藍、白能在這場罷免攻防戰中找到合作契機，可望建立更穩固的政治聯盟，對抗民進黨全面進攻。

民進黨新竹市黨部嘲諷地說，新竹市不是資源回收場，也不是政客利益交換的地方；高虹安市政滿意度全國墊底，說明「藍白合」是錯誤的選擇。