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星期評論／與其喊勿政治報復 不如各退一步

聯合報／ 本報記者游明煌

基隆市去年歷經市長謝國樑罷免案，鬧得沸沸揚揚，今年全台大罷免潮也沒倖免，民團發動罷免立委林沛祥宣稱第一階段連署已達門檻，本周送件，藍要罷免綠議員反制。基隆市長謝國樑、議長童子瑋公開喊話不要政治報復，府會兩巨頭應約束各自政黨及群眾，各退一步，莫激化藍綠對立。

中央到地方，到底誰「當家鬧事」？立法院因為修法、總預算刪減導致朝野對立，燒起今年全台大罷免潮，中央是民進黨執政，藍批綠「當家鬧事」，基隆挺過去年市長罷免案後，撐住第一張骨牌，今年仍難逃立委罷免潮，基隆是國民黨執政，民進黨反批藍發動罷免議員反制才是「當家鬧事」。

罷免林沛祥的民團前晚宣布達到一階門檻，本周送件，罷免理由指林不顧民意反彈強行通過選罷法，不適任國會議員。修法是藍黨中央集體意志，非一人立委決定，罷免理由能否說服基隆人，就看市民選擇。

國民黨基隆市黨部近日成立反制罷免林沛祥行動中心，市長謝國樑沒有擔任召集人，希望府會和諧，首次籌備會未參加，表達善意退後一步，市政優先，避免站到第一線讓市府捲入政治風暴。今天將由民團設連署站，發起罷免連署多名綠議員。

日前議會新春團拜，基隆市長、議長難得同框合照，背後卻暗藏火藥，從基隆捷運第二階段路線廢不廢台鐵主張不同，打到罷免案爭議，處處機鋒，下屆市長人選提早點燃戰火。

罷免林沛祥發起的是民團，藍為何反制綠議員罷免？道理很簡單，罷謝國樑到林沛祥累積「新仇舊恨」，綠營檯面上說不介入，卻有議員協助收連署書推波助瀾。

去年市長罷免演變成藍綠對決，如今市長、議長都喊不要政治報復，說到要做到，何妨各退一步，你罷我立委，我罷你議員，疲勞動員造成反感，地方對立也絕非市民之福。

罷免

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