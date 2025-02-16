新北6藍委罷團持續收件 金門罷團揭已收近千份

罷免潮來臨，新北有6名國民黨立委、4名民進黨立委已送第一階提議書，雙和罷團、罷免洪孟楷團隊團隊今持續擺攤收件。此外，罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書，領銜人翁明志說，現已收近千份，22日前有機會達到1300份第一階門檻。

公民團體「罷洪刻不容楷」今在淡水殼牌倉庫舉辦民主園遊會，許多支持者共襄盛舉。針對遭國民黨桃園市議員詹江村爆料「閩南狼」陳柏源嫖妓，陳表示指控國民黨以抹黃手段打壓異議者，要支持者思考詹江村的爆料內容從哪來？他懷疑是來自中國打壓手段，質疑國民黨是否也同樣被中共掌控。

網紅八炯也到場聲援，並痛批國民黨近期的預算刪減與發錢政策是「毀憲亂政」，並透露他的團隊近期正在追查兩起涉及中國利益的案件，呼籲台灣民眾提高警覺，避免親中勢力滲透。

另外，永和罷免立委領銜人朱約信，與金門罷免立委領銜人翁明志今在中和4號公園合體。翁明志說，團隊成軍以來，在金門設罷免連署站很困難，之前僅在網路上呼籲，填寫後郵寄到郵政信箱，但成效有限。由於在中永和有10幾萬金門人，因此與雙和罷團借攤位收提議書，消息一公布反映熱烈。