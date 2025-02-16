快訊

賓士豪車掛假車牌！眼尖員警攔查…駕駛身分曝光「是老牌私校董座」

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

聽新聞
0:00 / 0:00

新北6藍委罷團持續收件 金門罷團揭已收近千份

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書。記者劉懿萱／攝影
罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書。記者劉懿萱／攝影

罷免潮來臨，新北有6名國民黨立委、4名民進黨立委已送第一階提議書，雙和罷團、罷免洪孟楷團隊團隊今持續擺攤收件。此外，罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書，領銜人翁明志說，現已收近千份，22日前有機會達到1300份第一階門檻。

公民團體「罷洪刻不容楷」今在淡水殼牌倉庫舉辦民主園遊會，許多支持者共襄盛舉。針對遭國民黨桃園市議員詹江村爆料「閩南狼」陳柏源嫖妓，陳表示指控國民黨以抹黃手段打壓異議者，要支持者思考詹江村的爆料內容從哪來？他懷疑是來自中國打壓手段，質疑國民黨是否也同樣被中共掌控。

網紅八炯也到場聲援，並痛批國民黨近期的預算刪減與發錢政策是「毀憲亂政」，並透露他的團隊近期正在追查兩起涉及中國利益的案件，呼籲台灣民眾提高警覺，避免親中勢力滲透。

另外，永和罷免立委領銜人朱約信，與金門罷免立委領銜人翁明志今在中和4號公園合體。翁明志說，團隊成軍以來，在金門設罷免連署站很困難，之前僅在網路上呼籲，填寫後郵寄到郵政信箱，但成效有限。由於在中永和有10幾萬金門人，因此與雙和罷團借攤位收提議書，消息一公布反映熱烈。

翁明志表示，罷免陳玉珍的理由，是看到陳在立院拳打腳踢，跟金門人溫文儒雅的特質相佐，且羞辱文化界、藝文界人士是「要飯的」，造成文化界反彈，也讓其他金門人蒙羞。翁表示，第一階段需要約1300份提議書，現已近千份，認為22日新法上路前有機會達標送件，就算無法用舊法送件，團隊仍會順應新法繼續連署。

罷免金門立委陳玉珍領銜人翁明志。記者劉懿萱／攝影
罷免金門立委陳玉珍領銜人翁明志。記者劉懿萱／攝影

八炯 新北 罷免 金門 陳玉珍

延伸閱讀

全台罷免潮！台中6藍委「全罷」 應援金門罷免陳玉珍

罷免陳玉珍中和設實體連署站 沈伯洋、八炯助陣

陳玉珍赴陸賀新春…吳思瑤：我的天啊 不演了

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

相關新聞

新北6藍委罷團持續收件 金門罷團揭已收近千份

罷免潮來臨，新北有6名國民黨立委、4名民進黨立委已送第一階提議書，雙和罷團、罷免洪孟楷團隊團隊今持續擺攤收件。此外，罷免...

被點名埋單12億罷免經費 曹興誠批可笑…再酸徐巧芯「傅命」是從

全台掀大罷免潮，罷免經費上看12億元，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇要求費用應由響應罷免的聯電創辦人、徐巧芯罷免案領銜人曹興誠...

一階送件連署行動不打烊 罷賴士葆團體喊：二階目標3萬份

大罷免時代來臨，各地方都有民團站出來罷免區域立委，文山區罷免立委賴士葆團體今天也舉辦定點連署，罷團表示，第一階段意向書上...

罷林沛祥民團今宣布連署書第1階段達送件門檻 藍將反制

民團在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，基隆絕沛今晚在臉書宣布，截至今天下午統計完成，連署書第一階段已達...

估二階罷免安全份數要4萬 雙和罷團：與其他罷團合作找捷運站設點

大罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件，志工表示，只要天氣好，都會比較多人潮，下雨就會受影響，對於第二...

北市罷免升溫！許淑華遭徐巧芯喊騙子 怒酸「行事像狗仔」：多害怕？

北市罷免升溫，國民黨立委徐巧芯今在臉書公布民進黨議員許淑華開始在連署攤招呼自己的支持者到現場連署「戳破綠營謊言」；許隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。