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新北6藍委罷團持續收件 金門罷團揭已收近千份
罷免潮來臨，新北有6名國民黨立委、4名民進黨立委已送第一階提議書，雙和罷團、罷免洪孟楷團隊團隊今持續擺攤收件。此外，罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書，領銜人翁明志說，現已收近千份，22日前有機會達到1300份第一階門檻。
公民團體「罷洪刻不容楷」今在淡水殼牌倉庫舉辦民主園遊會，許多支持者共襄盛舉。針對遭國民黨桃園市議員詹江村爆料「閩南狼」陳柏源嫖妓，陳表示指控國民黨以抹黃手段打壓異議者，要支持者思考詹江村的爆料內容從哪來？他懷疑是來自中國打壓手段，質疑國民黨是否也同樣被中共掌控。
網紅八炯也到場聲援，並痛批國民黨近期的預算刪減與發錢政策是「毀憲亂政」，並透露他的團隊近期正在追查兩起涉及中國利益的案件，呼籲台灣民眾提高警覺，避免親中勢力滲透。
另外，永和罷免立委領銜人朱約信，與金門罷免立委領銜人翁明志今在中和4號公園合體。翁明志說，團隊成軍以來，在金門設罷免連署站很困難，之前僅在網路上呼籲，填寫後郵寄到郵政信箱，但成效有限。由於在中永和有10幾萬金門人，因此與雙和罷團借攤位收提議書，消息一公布反映熱烈。
翁明志表示，罷免陳玉珍的理由，是看到陳在立院拳打腳踢，跟金門人溫文儒雅的特質相佐，且羞辱文化界、藝文界人士是「要飯的」，造成文化界反彈，也讓其他金門人蒙羞。翁表示，第一階段需要約1300份提議書，現已近千份，認為22日新法上路前有機會達標送件，就算無法用舊法送件，團隊仍會順應新法繼續連署。
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