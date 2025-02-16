被點名埋單12億罷免經費 曹興誠批可笑…再酸徐巧芯「傅命」是從

全台掀大罷免潮，罷免經費上看12億元，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇要求費用應由響應罷免的聯電創辦人、徐巧芯罷免案領銜人曹興誠支付。曹興誠今天回嗆，質疑兩人被罷免嚇得胡言亂語；他更嗆，徐巧芯「傅命」是從，儼然是共產黨的地下黨員。

曹興誠撰文指出，徐、王合開記者會，說罷免費用應該由他來出，這很可笑。兩人邏輯是認為，罷免沒必要，浪費錢，還想扭曲事實、移轉焦點，說罷免她們不是由於天人共憤，而只是他一個人的主張。

曹興誠續指，事實上，選舉、罷免和創制、複決，都是憲法賦予人民的「四大民權」。身為立法委員，居然要求選舉罷免由私人付費？顯然她們連最基本的憲法常識都不足，還好意思繼續當什麼國會議員呢？人民群起罷免之，只是剛好而已！。

曹興誠直言，其實國家最不該出的錢，就是「養老鼠咬布袋」。尤其台灣人民發現他們辛辛苦苦繳的納稅錢，竟然以高薪在養一堆不但不稱職甚至還叛國賣台的立委；這件事讓大家忍無可忍，所以才會群情激憤地發起了大罷免。

「讓大家都感到不齒的徐巧芯，居然還敢騙她的支持者，說她愛中華民國。」曹興誠質問徐巧芯，傅崐萁到中國去的時候，敢開口說出一句「中華民國」嗎？不敢說出中華民國，就是承認「一個中國」等於「中華人民共和國」。這時候還贊成兩岸同屬「一個中國」，就是附和中共，承認中華民國已經滅亡；當然就是背叛了中華民國。

曹興誠提及，徐巧芯曾說傅崐萁是「讓你病、要你命」的黨內病毒，為什麼現在唯「傅命」是從？所謂愛中華民國的徐，竟然趴在背叛中華民國的病毒身上訴苦假哭，那時候心裡還有中華民國嗎？

他呼籲，真心擁護中華民國的人，請不要再被傅、韓、徐、王這些地下共產黨員，明𥚃一套暗裡一套套的招術一騙再騙。「請大家不分藍綠，一起投入罷免，抗共保台。」