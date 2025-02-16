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一階送件連署行動不打烊 罷賴士葆團體喊：二階目標3萬份

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免賴士葆團體「文山退葆」今天於文山區興隆公園舉行定點連署活動，並邀請網紅八炯、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）等人到場宣講。記者洪子凱／攝影
罷免賴士葆團體「文山退葆」今天於文山區興隆公園舉行定點連署活動，並邀請網紅八炯、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）等人到場宣講。記者洪子凱／攝影

罷免時代來臨，各地方都有民團站出來罷免區域立委，文山區罷免立委賴士葆團體今天也舉辦定點連署，罷團表示，第一階段意向書上周已送出，目前在等待審查結果，這短時間除會有固定攤位，也會邀請大咖到場宣講，待第一階段審查通過後就會立即啟動二街連署，目標3萬份「一定會投票」。

罷免賴士葆團體「文山退葆」今天於文山區興隆公園舉行定點連署活動，並邀請網紅八炯、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）、媒體人馮光遠、NGO工作者李明哲等人到場聲援力挺，雖然今天天氣狀況不錯沒有下雨，但由於第二階段連署尚未開始，現場人潮並不多。

發起人林啟群表示，上周已將連署書送至中選會，初步估算約2800多份，目前正審查中，預計大概2月底、3月初審核結果出爐，這段時間來簽署意向書的人有所趨緩，大多都是已簽過或想直接等第二階段簽連署書者，這段時間除定點收意向書外，也會邀請不同大咖來演講，待第一階段審查通過後，就會立即展開連署作業，目標收受3萬份，「一定會投票」。

八炯今天也到現場未志工團體加油打氣，並與支持者拍照發放限量小貼紙，八炯說，目前全台跑透透，只要罷團有請他時間允許都會幫忙，現在外島地居包含金門立委陳玉珍、連江縣立委陳雪生也都有在連署，若第一階段能達標，他也願意親赴外島給予支持。

八炯也提到，現在看到很多文山區年輕人站出來，但大環境關係很多中老年人無法接收到異溫層資訊，不管陸戰、空戰效果可能都會受到限制，建議可透過正藍軍論述，多印製宣傳文宣，讓這些人能接觸到，比較有機會撼動深藍群體。

八炯 罷免 賴士葆 陳玉珍

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