【即時短評】大罷免成定局 藍回防民生 綠打兩岸牌

立院經歷一整年紛擾，大罷免潮已無可避免，藍白本會期都喊要拚民生法案，賴政府則說要續推國安法制改革，防止中共統戰。民進黨依舊選擇兩岸老劇本，藉抗中保台鞏固基本盤，朝野各打算盤，民眾也不傻。

在反送中運動助攻，蔡英文總統在2020年大選拿下817萬票，4年後賴清德總統以558萬票當選，除了映照出民眾對執政現狀的不滿，更顯示民進黨長期操作的亡國感敘事，雖讓抗中牌仍有動員效果，但對中間選民的吸引力已顯著下降。

賴清德上任尚未一年，為拉長大罷免戰線，放任朝小野大的國會衝突加劇，民生經濟政策也因朝野互鬥模糊焦點，種種現實困境，都讓民進黨不得不再次祭出意識形態戰略。隨著美國總統川普上任的新變局，國安相關修法給了賴政府再好不過的理由。

而國民黨這會期回歸民生法案，無疑是對大罷免策略性的回防，試圖與綠營政治操作形成對比，其中核電議題更是重頭戲。民進黨多年來操作抗中游刃有餘，要將能源與社會政策引導成「親中賣台」論述，易如反掌。

只是，核能議題複雜，一旦能源與兩岸問題掛鉤，論辯空間即被壓縮，國民黨應拿出科學數據與專業論證，避免淪為藍綠惡鬥的戰場，陷入在野「為反而反」的框架陷阱，才能真正說服選民，爭取民意站邊。

民進黨政府此刻端出國安法案，不只是凝聚反中同溫層，更凸顯出其對於大罷免潮勝負難料的不安全感。社會對一再的選舉動員不勝其煩，藍綠惡鬥激化支持者衝撞的老招，中間選民想必也不會照單全收。