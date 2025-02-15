罷林沛祥民團今宣布連署書第1階段達送件門檻 藍將反制

民團在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，基隆絕沛今晚在臉書宣布，截至今天下午統計完成，連署書第一階段已達送件門檻，實際送件總數會在下周到中選會送件後公告。另明天臨時戶外連署站取消，考量苗栗公民遭施暴真相尚待釐清，團隊人身安全第一。藍已成立「反制罷免行動中心」，將罷免綠議員反制。

「基隆絕沛」今晚表示，感謝全體基隆人團結一心，在最艱難的時刻，他們有最勇敢的心，守護國家憲政民主。為求安全，仍然會在下周持續收件第一階段連署書，以利選務單位要求補件之用，後續公告會詳細說明。

「基隆絕沛」說，明天（16日）臨時戶外連署站原定計畫已經取消，考量苗栗公民遭施暴真相尚待釐清，團隊人身安全第一，下周才能安全送件中選會。明天請尚未繳交連署書的民眾勿輕信轉交任何人。任何未經授權、宣稱可代收件連署書，律師均已蒐證中。等到17日早上9點後，再交由施偉政、鄭文婷、張之豪3位議員（民進黨籍）服務處代收，下周一後會持續收件第一階段連署書，將作為連署書的安全額度。

苗栗縣公民團體抗議悍將陳祺忠昨在臉書發文指出，上周四晚間在走回家的路上，突被兩名陌生男子襲擊，一人朝他噴灑辣椒水，另一人則持木棍毆打他的腿部；陳證實表示，當時躲進路旁一家牛肉麵店才躲過一劫，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。

國民黨基隆市黨部表示，為反制罷免林沛祥，已成立「反制罷免行動中心」，下周一將開記者會說明，將集結反罷免林沛祥力量，並有罷免民進黨議員計畫，將設連署站展開連署，初步鎖定張之豪罷免。

張之豪日前回應，國民黨說如果罷免林沛祥送件，他們就會罷免張之豪，這就表示，「要罷免張之豪，必先罷林沛祥」，罷免藍白立委就是「公民不信任投票」。

基隆市長謝國樑認為罷免林沛祥毫無理由，日前呼籲民進黨停止這種讓基隆不堪其擾的罷免連署。林沛祥則說，溝通應該理性，罷免更需要合法合理，面對罷免他不會迴避，更有信心迎接挑戰。