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估二階罷免安全份數要4萬 雙和罷團：與其他罷團合作找捷運站設點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
大罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影
大罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影

罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件，志工表示，只要天氣好，都會比較多人潮，下雨就會受影響，對於第二階段罷免時間有限，未來考慮與其他罷團合作設點，找捷運站增加便利性。

罷免團體從下午開始收件，今天天氣好，不少人都出來運動或到公園走走散步，在罷免團體攤位觀察，至少都有10幾位民眾駐足，包含寫連署書或是詢問相關問題。

雙和罷免團體志工之一的「拾年」表示，最近還是會持續設點收件，很多民眾已知四號公園是固定點，但是中和是永和的四倍大，有很多還要去的地方，怕無法全部擴及，之後會考慮在板橋中和交界處附近的捷運站設點，比較方便，也可與板橋罷團合作，像今天也跟金門罷團一起合作設點。

志工「拾年」表示，中選會規定，罷免第二階段開跑後，包含送件時間只有60天，預計抓40天時間持續收件，剩下20天把所有東西整理好交出去，2區立委加總需要6萬份連署書，保險數量是一位立委要4萬份，總計8萬份，粗算平均一天要收2千份。

志工「拾年」說，年輕人會自己上網搜尋，比較怕是長者有意願但不清楚資訊，現在在地民眾都會口耳相傳罷團在這，也有民眾來攤位，說就是親戚告訴自己可以來這，現在也會固定去人多的菜市場快閃，也會分析每次去的點收件效益如何，比較冷門地點規畫2周去一次，熱門地點包含中和四處捷運站，也希望多徵一點志工，大家一起輪班，這是長期抗戰。

來寫連署書的陳大姐說，她跟朋友今天除了來寫連署書，也要拿回去給一些不方便出門的長輩填寫，但因為不能塗改，不能寫錯，也順道問清楚該注意寫的地方有哪些。

大罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影
大罷免潮來襲，雙和罷免團體今天在中和四號公園持續擺攤收件。記者江婉儀／攝影

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