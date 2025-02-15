北市罷免升溫！許淑華遭徐巧芯喊騙子 怒酸「行事像狗仔」：多害怕？

北市罷免升溫，國民黨立委徐巧芯今在臉書公布民進黨議員許淑華開始在連署攤招呼自己的支持者到現場連署「戳破綠營謊言」；許隨即在臉書反擊「徐巧芯是不是急了」送水過去給他們加油打氣，也可以看圖說故事？

徐巧芯指出，罷免就是民進黨披著公民團體的的皮，民進黨不演了，先前還說是「公民團體」，結果許淑華開始在連署攤招呼自己的支持者到現場連署。

徐巧芯還說，許還加碼自爆物資（水）也是自己提供的，這幾箱也是要錢的呢，支援物資、手上拿著連署書到處拉客，以為民眾都是瞎子嗎。

許淑華反譏，徐巧芯是不是急了？看到這麼多人寫連署書要罷免很緊張吧？她解釋今天例行性在周六上午10到12點於中崙慈賢宮擺攤，為市民朋友提供市政、法律的諮詢服務。

她說，剛好要罷免徐巧芯的公民團體也在附近擺攤連署，今天天氣較熱，他們來希望能索取一些礦泉水，基於禮貌，親自與同仁送水過去給他們加油打氣。

「這樣也可以被徐巧芯看圖說故事？」許淑華大酸，到底是有多害怕？急得行事風格就像個狗仔一樣，她還是老話一句，「罷免妳徐巧芯的連署書多寡，不是我許淑華可以決定的，是妳徐巧芯自己有多討人厭，就會有多少人想罷免妳！」