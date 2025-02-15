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大罷免潮襲來！遭網路影片隱射黑道 邱鎮軍：我用排黑條款選立委

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍今天在臉書分享一張他神情無奈的照片，並指這幾天網路傳一支影片，標題為「黑道、毒品與立法院：苗栗市民怒吼！罷免邱鎮軍！」用這些不實指控來黑他，去年選舉時對手曾玟學已經用過，現在再拿出來用，完全在他的意料之中，只是用這樣的話術未免過於粗糙，只要稍微思考一下就會覺得莫名其妙，也顯示民進黨對他也沒別招。圖／邱鎮軍辦公室提供
國民黨立委邱鎮軍今天在臉書分享一張他神情無奈的照片，並指這幾天網路傳一支影片，標題為「黑道、毒品與立法院：苗栗市民怒吼！罷免邱鎮軍！」用這些不實指控來黑他，去年選舉時對手曾玟學已經用過，現在再拿出來用，完全在他的意料之中，只是用這樣的話術未免過於粗糙，只要稍微思考一下就會覺得莫名其妙，也顯示民進黨對他也沒別招。圖／邱鎮軍辦公室提供

罷免潮襲來，國民黨立委邱鎮軍第一階段的罷免連署書日前已經送至中選會，近日網路流傳一支影片，影射邱鎮軍牽涉黑道、毒品等。邱鎮軍今天回應，他這屆參選立委時，已經適用民進黨精心設計的排黑條款，如果要再扣他黑道的帽子，那就是在明擺著臭民進黨。

邱鎮軍今天在臉書分享一張他神情無奈的照片，並指這幾天網路傳一支影片，標題為「黑道、毒品與立法院：苗栗市民怒吼！罷免邱鎮軍！」用這些不實指控來黑他，去年選舉時對手曾玟學已經用過，現在再拿出來用，完全在他的意料之中，只是用這樣的話術未免過於粗糙，只要稍微思考一下就會覺得莫名其妙，也顯示民進黨對他也沒別招。

邱鎮軍無奈地說，公開的營業場所發生毒品交易案硬扯跟他有關係，他只能說拋出這個議題的人不是過於偏執，就是對周遭環境都沒在關心；大家如果有「柯南精神」，可以去查看看發生在速食店、便利商店等地方的案件有多少。

邱鎮軍強調，當毒品「依託咪酯」猖獗，警察抓了也沒辦法辦、民進黨官員還在鬼遮眼的時候，是他第一個跳出來質詢，把官員叫醒，這些都在立法院的紀錄裡。

至於黑道部分，邱鎮軍說，他這屆在參選立委的時候，已經適用民進黨精心設計的排黑條款，如果要再扣他黑道的帽子，那就是在明擺著臭民進黨，民進黨有可能對他放水嗎？

邱鎮軍表示，看側翼、網軍出征的速度，還有綠媒打他的程度，就知道他是民進黨想除掉的眼中釘，也表示這一年來，國民黨一定搓到民進黨的痛點，「我們監督力道不會減少，也請大家持續給我們力量！」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

罷免

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