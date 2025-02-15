綠委遭民團提議罷免 民進黨：組專業律師團反制惡罷

民進黨立委遭民團提議罷免，民進黨副秘書長何博文今天表示，黨中央第一時間致電遭惡罷黨籍立委，轉達黨主席賴清德的誠摯關心；下週將成立專案律師團，接受各界對國民黨惡罷違法亂紀行為的舉發及法律反制，不容民主受到危害。

大罷免延燒，何博文下午針對部分民進黨立委遭罷免指出，大多數從政黨員均表達，因國民黨發起的惡罷綠委行動與公民自主團體罷免藍委不同，層次高度落差太大，所以從政黨員傾向冷處理，避免落入國民黨營造所謂政黨惡鬥的圈套，反而削弱公民社會力量。

何博文說明，藍營立委遭到罷免，全是因為在立院強行通過毀憲亂政惡法，並惡刪總預算導致民意激烈反彈，排山倒海般的公民力量自主發動罷免，這和綠委明顯是遭到國民黨黨公職主導運作，只問藍綠政治立場的報復性惡罷不同，格局宛如天地之隔。

何博文提到，黨中央針對從政黨員遭報復性惡罷，第一時間已致電表達黨主席賴清德的誠摯關心，並具體詢問黨籍立委的想法；除提供法律後援，若有地方壓力，也歡迎隨時來黨中央召開記者會發聲，黨中央一定做最強後盾。

何博文強調，下週黨中央將更具體成立專案律師團，接受各界對國民黨惡罷違法亂紀行為的舉發及法律反制，不容民主受到危害。

何博文指出，面對國民黨恣意妄為損害國家利益，民進黨身為一個穩健的執政黨，會沉穩、有次序、有節奏的因應藍營刻意製造的政治亂象，並成為公民社會最強有力的後盾。