宜蘭罷免綠委陳俊宇一階達標 罷團20日送件中選會

宜蘭公民團體「滿城封宇」發起連署罷免民進黨立委陳俊宇，今天宣布提議人數跨過第一階段門檻，仍持續收件並整理後，20日將送交中選會，有信心第二階段也能達標。

本屆立委選舉宜蘭區域立委選舉人數36萬5227人，第一階段需1%、即3653人提議，第二階段需10分之1，需要3萬6523人連署，第三階段就是投票，需要總選舉人數25%，9萬1307票同意，且高過不同意票，罷免就通過。

罷團「滿城封宇」聯盟這個月起以陳俊宇問政表現不佳等理由發起罷免連署，在宜蘭市、羅東鎮都設置連署點，也有藍營人士認為縣長林姿妙遭迫害被停職，要透過罷免反制綠營，為林姿妙討公道。

罷團今天表示，提議書已經達到4000份，跨過第一階段門檻，還在繼續收件中，對第二階段達標也有信心

政委陳金德昨天到宜蘭與縣府研商重大建設，受訪時力挺陳俊宇，表示陳俊宇並沒有悖離民意，也沒有影響國家安全、沒有親中、民意應該要支持和鼓勵，主張罷免等同認同弱化國安、影響台灣安全，或是癱瘓政府的主張。

陳俊宇今天則回應，尊重罷免，盼外界理性看待他在立法院的問政表現。