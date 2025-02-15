屏東民團罷免地圖製成大富翁 首波發放邀網紅四叉貓
全國掀起罷免潮，屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，提供民眾領取。
屏東民間團體邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓，今在屏東市一家咖啡廳舉行紙本發行領取，現場也有粉絲熱情互動，四叉貓表示，不少民眾跑來詢問罷免資訊，「民主大富翁」整合資訊，包括選區資訊、2024當選得票數、各階段的罷免連署份數，以及罷免團體的QR CODE，可謂一張在手希望無窮，罷免要大成功。
四叉貓指出，他最近「移民」信義區，為了罷免藍營立委徐巧芯，而罷免團體近期辦理不少相關活動後，竟遭查水表，相較之下屏東還能有店家力挺借用場地辦活動，令他備感溫馨。
四叉貓呼籲，雖然屏東沒有罷免的對象，但一定有北部、中部的朋友，務必打電話來響應罷免行動。
屏東青鳥代表柯韋辰說，藍白立委亂砍預算，大罷免是為顧生活，不是亂罷免。屏東有民主的好立委，今日民主大富翁從屏東出發，是要站出來守護台灣，此款遊戲可謂寓「罷」於樂，邊玩邊了解罷免資訊。
台灣青年文化創生協會則指出，首波印刷100份，全數發完，其中有少量配置在屏東在地店家，歡迎民眾自由索取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言