快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

屏東民團罷免地圖製成大富翁 首波發放邀網紅四叉貓

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影
屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影

全國掀起罷免潮，屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，提供民眾領取。

屏東民間團體邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓，今在屏東市一家咖啡廳舉行紙本發行領取，現場也有粉絲熱情互動，四叉貓表示，不少民眾跑來詢問罷免資訊，「民主大富翁」整合資訊，包括選區資訊、2024當選得票數、各階段的罷免連署份數，以及罷免團體的QR CODE，可謂一張在手希望無窮，罷免要大成功。

四叉貓指出，他最近「移民」信義區，為了罷免藍營立委徐巧芯，而罷免團體近期辦理不少相關活動後，竟遭查水表，相較之下屏東還能有店家力挺借用場地辦活動，令他備感溫馨。

四叉貓呼籲，雖然屏東沒有罷免的對象，但一定有北部、中部的朋友，務必打電話來響應罷免行動。

屏東青鳥代表柯韋辰說，藍白立委亂砍預算，大罷免是為顧生活，不是亂罷免。屏東有民主的好立委，今日民主大富翁從屏東出發，是要站出來守護台灣，此款遊戲可謂寓「罷」於樂，邊玩邊了解罷免資訊。

台灣青年文化創生協會則指出，首波印刷100份，全數發完，其中有少量配置在屏東在地店家，歡迎民眾自由索取。

屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影
屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影
屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影
屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，邀請網紅四叉貓擔任首波發行代言嘉賓。記者劉星君／攝影

四叉貓 屏東縣 罷免

延伸閱讀

影／原民立委成首要目標 伍麗華遭提罷免「傷害原住民族集體權益」

下周對決！罷林沛祥連署近門檻將送件 藍反制罷綠議員

大罷免嘉市綠委王美惠被鎖定完成一階提議 市藍綠黨部都不知情

網紅聲援罷免新北藍委 國民黨部指審預算是職責

相關新聞

下周對決！罷林沛祥連署近門檻將送件 藍反制罷綠議員

民團在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，基隆絕沛今在臉書指，連署書都已加速檢查分類造冊，總數已近門檻，將...

屏東民團罷免地圖製成大富翁 首波發放邀網紅四叉貓

全國掀起罷免潮，屏東縣有民間團體自創「民主大富翁」的看板，響應罷免行動，今15日推出實體版大富翁桌遊，模擬大富翁配件，提...

影／原民立委成首要目標 伍麗華遭提罷免「傷害原住民族集體權益」

大罷免潮來襲，選民結構「藍大於綠」民進黨原民立委成首要目標，有團體已將立委陳瑩、伍麗華第一階段罷免提議書送進中選會審查。...

影／朱立倫轟賴清德 全球拚經濟只有民進黨拚大罷免

國民黨主席朱立倫今天到南投縣新春團拜，朱立倫說，美國總統川普開啟AI戰、貿易戰，世界各國都相當警惕拚經濟，只有民進黨政府...

影／忙大罷免還反對還稅於民 朱立倫批民進黨政權最重要

國民黨主席朱立倫到彰化縣參加縣黨部新春團拜時，批判民進黨去年立法委員選舉結束後即開始規畫大罷免，反對拿出3至4成超徵稅收...

黨部表態支持民團 新北民進黨公職設58連署書代收站

全台大罷免，民進黨新北黨部執行長高碩呈今天表示，國民黨以青年黨工針對新北市民進黨立委發動仇恨動員、惡意罷免，相較公民團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。