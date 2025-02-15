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影／原民立委成首要目標 伍麗華遭提罷免「傷害原住民族集體權益」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原民立委伍麗華說，罷免行動仍要慎思。呼籲族人，面對罷免連署，要透過自己自由意志，避免觸法。記者劉星君／攝影
原民立委伍麗華說，罷免行動仍要慎思。呼籲族人，面對罷免連署，要透過自己自由意志，避免觸法。記者劉星君／攝影

罷免潮來襲，選民結構「藍大於綠」民進黨原民立委成首要目標，有團體已將立委陳瑩、伍麗華第一階段罷免提議書送進中選會審查。伍麗華今說，這樣罷免行動，是在傷害原住民族權益，罷免行動仍要慎思，呼籲族人，面對罷免連署，要透過自己自由意志，避免觸法。

伍麗華今出席屏東縣舊泰武國小轉型大武山山林教育服務中心啟用典禮，泰武國小也是她初任校長派任的國小。

對於遭提議罷免，伍麗華說，兩周前有人送出2100多份的連署書到中選會。第二階段還要搜集2萬份。這些日子，許多人對她遭提議罷免感到關心。

伍麗華說，近日有原住民鄉鎮長退休聯誼會發出聲明，不允許罷免任何一位原民立委，甚至很多原民藝人發起不可以罷免任何一個立委。讓她感動的是，昨天屏師老校長88歲陳漢強，曾擔任省教育廳長、立委、新竹師院、屏東師專校長，特別到她的辦公室，透過呼籲，發動所有屏師人抵制這樣罷免。

伍麗華說，罷免過程中，大家都問罷免理由是什麼？對於她的問政成績，她是原民立委中唯一多次榮獲公都盟與口袋國會的優秀立委，服務工作、協助各項地方建設，大家有目共睹。

伍麗華說，對於這樣罷免，感到不可思議，她最在意是，現在選制，原住民是複數選區，要二分之一罷免兩個立委才能補選。對原住民來說，罷免行動，很多人在批評，傷害原住民族權益，對於遭提議罷免，她坦然接受，但仍希望喚起原住民族集體意識，罷免行動希望要慎思。

伍麗華說，她得知被提議罷免連署書送到中選會，最在意兩件事情，罷免一個人不能補選，傷害原住民族集體權益。她更擔心，因為普遍沒有看到有設連署站，突然冒出來2100份連署書，有沒有觸及到刑法、偽造文書，這樣刑責很重。她呼籲族人，面對罷免連署，要透過自己自由意志，避免觸法。

伍麗華 原住民族 罷免

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