影／朱立倫轟賴清德 全球拚經濟只有民進黨拚大罷免

國民黨主席朱立倫今天到南投縣新春團拜，朱立倫說，美國總統川普開啟AI戰、貿易戰，世界各國都相當警惕拚經濟，只有民進黨政府在拚罷免，以為把國民黨立委罷免掉，「台灣就勇了、成了AI王國，實在相當可笑」。

朱立倫說，AI和晶片息息相關，影響台灣未來數十年發展；貿易則是台灣的命脈，兩個都是台灣的關鍵。川普點名世界各國，大家都很緊張，只有民進黨政府在拚罷免、拚政治。

他說，台灣對美國貿易逆差，去年達738億美元，排全球第六，日本第七、韓國第八。日本首相石破茂上周訪美，提出史無前例投資美國一兆美元、採購美國天然氣、科技產品，就是為了化解貿易戰，台灣政府卻還在提大罷免。

朱立倫說，美國一定會點名台灣，果然川普這幾天就提到晶片產業。賴清德總統立刻召開國安會議，他也以為政府已做好準備，沒想到賴總統提出解決的三項辦法，一是國防預算從2.45%增加到3%，二是加強國家安全、反滲透法，三是強化民主供應鏈。朱立倫說，他很納悶這和川普所說的「對等關稅」有何關係？

企業界對美國貿易戰很關心，有人提出進口美國汽車降低關稅，美國進口台灣汽車關稅只有2.5%，台灣進口美國汽車關稅17.5%，如果降低汽車關稅，美國車每輛就可便宜20萬元，就可進口多一些。或是增加購買美國天然氣、農產品，來解決問題。

然而，賴總統開會結論卻是增加國防預算、反滲透、民主供應鏈，大家就知道問題出在哪裡，民進黨主要目標就是拚政治。

朱立倫說，財政收支劃分法談了25年，這屆立委終於通過修正，南投縣每年增加138億元預算，可用於地方建設是好事，民進黨卻因此要罷免國民黨立委。

中央總預算被立院刪減2千多億元，總預算仍高達2兆9千多萬元，是歷年最高，民進黨卻抱怨沒錢可花，行政院還演戲哭窮。去中央稅收超徵5千多億元，國民黨提出還錢於民每人1萬元，民進黨抹黑國民黨亂花錢，應該先還欠債，但政府連4年超徵，還債卻不到2成，其他不知花到哪去？