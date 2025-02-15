下周對決！罷林沛祥連署近門檻將送件 藍反制罷綠議員

民團在臉書粉絲專頁「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，基隆絕沛今在臉書指，連署書都已加速檢查分類造冊，總數已近門檻，將在下周送件選委會。國民黨基隆市黨部表示，為反制罷免林沛祥，已成立「反制罷免行動中心」，下周一將說明罷免綠議員計畫，並將設連署站展開連署。

「基隆絕沛」今天在臉書表示，請連署民眾利用今明兩天盡快交件，感謝全國民眾支援，還有來自全國各地、旅居歐洲、日本、甚至蘭嶼基隆人的連署書郵件。連署書都已加速檢查分類造冊，由於每日檢查後仍有錯誤需聯繫重寫，總數在門檻邊緣浮動，將盡速聯繫民眾，並隨即進行送件中選會作業。

「基隆絕沛」指出，希望能有更多連署書，確保數量安全額度，下周送件中選會後，第一階段提議連署書的收件作業將持續進行。選務單位若有剔除部分不合格連署書，才能確保有足夠安全額度的合格連署書進行補件，補件機會只有1次，因此安全額度非常重要。

民進黨市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，都協助提供罷免林沛祥連署書及收件。

議員張之豪日前回應，國民黨說如果罷免林沛祥送件，他們就會罷免張之豪，這就表示，「要罷免張之豪，必先罷林沛祥」，罷免藍白立委就是「公民不信任投票」。並指因為藍白修嚴選罷法，如22日前未送件，將適用需要附上身分證的新法，請要罷免立委的民眾至他服務處繳交連署書。

國民黨基隆市黨部表示，日前已成立「反制罷免行動中心」，並開首次籌備會，各地後援會等人都有參加，由市黨部主委吳國勝擔任召集人，下周一說明罷免反制行動，集結反罷免林沛祥力量，並將連署罷免綠議員，初步鎖定張之豪等人，下周一將會說明罷免議員姓名、罷免理由，將會設置實體連署站。

基隆市長謝國樑認為罷免林沛祥毫無理由，日前呼籲停止這種讓基隆不堪其擾的罷免連署。林沛祥則說，溝通應該理性，罷免更需要合法合理，面對罷免他不會迴避，更有信心迎接挑戰。