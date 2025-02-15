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影／忙大罷免還反對還稅於民 朱立倫批民進黨政權最重要

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席朱立倫今到彰化縣參加縣黨部新春團拜時談大罷免、還稅於民。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席朱立倫今到彰化縣參加縣黨部新春團拜時談大罷免、還稅於民。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席朱立倫到彰化縣參加縣黨部新春團拜時，批判民進黨去年立法委員選舉結束後即開始規畫大罷免，反對拿出3至4成超徵稅收還給百姓，因為民進黨「政治最重要，政權最重要」，不顧人民福利。

過年後的上班第一天他們就喊大罷免，要罷免全台灣國民黨立法委員，有這個道理嗎？他們何時開始規畫，聽說是去年選完就開始規畫，因為他們選輸就要大罷免，大罷免就是重選的意思；這樣要花多少錢？要花十幾億元，這是誰的錢？是百姓的錢，這是真正的沒道理，國民黨的想法是台灣要「和」，不要每天鬥爭，可是民進黨沒這樣想，他們是政治最重要，政權最重要。

前幾天，大家討論政府去年度稅收超徵5283億元，超徵意思就是多收的，國民黨的想法是政府超徵那麼多，是不是拿一部分出來大概是四成還給百姓，一人一萬元，民進黨說不行，大家可以問彰化縣民選出來的民進黨區域立法委員，超收的稅是不是可以還一些給百姓？不然為何在立法院反對。

有人不了解，說很多人沒繳稅，因而反對超徵稅收還稅於民，其實生活在台灣的每個人都有繳稅，今天喝一瓶礦泉水、一個便當都有繳稅，要繳商家轉嫁過來的營業稅、貨物稅，還有廠商製造產品、進口商品所產生的營業所得稅和貨物稅，最多是個人沒繳個人綜所稅，人數很少，大部分人生活中都要繳稅，有人問誰沒繳稅，只有出生嬰兒沒繳稅。

食衣住行娛樂每一樣都在繳稅，不然政府稅收哪裡來，稅收是全民繳的，超收5千多億元，結果民進黨說要來還中央政府債務，過去4年超收稅收用來償還中央債務最多還兩成，請問剩下的用到哪裡？賴清德總統說超收5千多億元要用在社會福利，國民黨想法是3至4成是否用來還給百姓，剩下來的好好運用，這樣有道理嗎？民進黨說國民黨這樣做是想害台灣，這個說法很奇怪，這是害台灣嗎？這是照顧全民才對。

國民黨 民進黨 繳稅 罷免

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