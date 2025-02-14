影／苗栗藍營立委搭上罷免列車 邱鎮軍：要罷來罷沒有怕

苗栗縣國民黨立委陳超明、邱鎮軍都已被送件提議罷免，邱鎮軍今天強調民進黨「說怎樣就怎樣」的時代已過去了，對方搞大罷免「要罷就來罷，我們沒有在怕」；陳超明也傳達不畏戰，如果對方沒有好的回應，屆時不惜「以戰止戰」。

國民黨主席朱立倫上午到苗栗縣黨部參加新春團拜及苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，他強調民進黨執政，但面臨AI戰、貿易戰的關鍵時刻，卻專注在搞大罷免的政治惡鬥，會讓國內產業面臨嚴重衝擊。

邱鎮軍在會中指出，他昨天也搭上第三班的罷免列車，回到黨團後向大家說「各位兄弟姊妹，我和超明委員來晚了」，他強調國民黨現在是前所未有的團結，大家都在一條船上，沒有人會因個人私利而妥協。

他說，民進黨想用大罷免和總預算案「做交換」，但他為認為這是兩回事，國民黨和民眾黨用心的審核預算為民把關，如果執政黨真有窒礙難行，大可來溝通協調，卻是用罷免手段惡搞，立法院過去幾十年僅有一、二件的覆議案，他當立委才1年就碰上3件，真是可笑，呼籲黨員和苗栗鄉親支持，苗栗兩席立委「一席都不能掉」。

陳超明也透過服務處顧問何文德出席，代為傳達他對罷免案「絕不畏戰」，如果對方沒有善意回應，屆時不惜「以戰止戰」。