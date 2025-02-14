大罷免花12億有編預算？王鴻薇轟：吳思瑤看不懂預算書

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨質疑大罷免恐耗費公帑12億元，形同拿人民救命錢來舉辦罷免活動，民進黨團幹事長吳思瑤今反擊，中選會每年都會編入年度選舉經費，可動支第二預備金，並強調「這12億元是台灣民主的救命錢」。王鴻薇下午受訪也反嗆「怎麼會連幹事長都看不懂預算書呢？」

立委王鴻薇下午與市議員陳炳甫勘查北市大佳國小學童交通安全時受訪，針對大罷免花12億，錢從哪裡來，她說現在確知中選會根本沒有編列這筆預算，那所以未來要大罷免，一定會動用到救命錢二備金，很多納稅人沒有辦法接受，搞大罷免動用到納稅人的錢，而且是動用行政院二備金這樣的救命錢。

王鴻薇表示，她沒有想到，今天民進黨團幹事長思瑤竟回答，花12億來救民主也很划算，但請問一下，12億難道不是民脂民膏嗎？這個是吳思瑤的錢嗎？這個是卓榮泰的錢嗎？這是賴清德的錢嗎？當然不是，這每一筆都是納稅人的錢，不要慷全民納稅人之慨，去行政治鬥爭之實。

她說，吳思瑤做立委那麼久，今天在記者會上竟然告訴大家，他說中選會有編這筆預算，此話一出，讓他們黨團的黨工都嚇一大跳，趕快去告訴她，中選會根本沒有編這一筆預算，身為幹事長，中選會到底有沒有編這筆預算都搞不清楚，做政治鬥爭的時候，起碼也要用功一點。

王鴻薇表示，她覺得民進黨立委在談預算問題的時候，不懂裝懂，而且最重要的是完全不用功，已經說預算書沒有編列這筆預算，竟然還可以硬坳說有編這筆預算，吳思瑤身為幹事長，連預算書都看不懂，只會去攻擊在野政黨，實在是不足取。