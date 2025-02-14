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藍指罷免經費全民買單 綠：這筆錢挽救台灣民主

中央社／ 台北14日電

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，藍營指搞罷免要花新台幣12億元好燒錢，但她認為這筆錢不僅是要救台灣民主、掃除不適任立委，且都有明確規定，依法支應何錯之有，難道國民黨要沒收民主，請勿亂帶風向。

大罷免潮延燒，國民黨立法院黨團13日表示，若民進黨要罷免在野黨41位立委，就需12億元，但中選會的預備金僅100萬元，所以最後一定要動用行政院的二備金，因此反對無理的惡罷、反對全民買單，民脂民膏不是這樣浪費、鬥爭的。

國民黨團書記長王鴻薇說，如果這次罷免要進入全部選舉階段，要罷免41位在野黨立委，就需要12億元，民進黨每天在哭窮說沒錢，那這12億元的支出怎麼又有錢了。

對此，吳思瑤今天在民進黨團輿情回應記者會提及，除了年度選舉經費，如果人民發起公投案、罷免案，依據預算法第70條規定，可以動支第二預備金，都有明確法規可以依法執行，絕非國民黨所言在燒錢，況且這是人民的民主權利，政府依據預算法70條來依法支應，何錯之有。

吳思瑤說，這筆錢是要來挽救台灣的民主、救台灣，掃除不適任立委，國民黨是否要沒收台灣的民主制度，花這12億元她覺得非常划算，因為民主無價、台灣無價。

吳思瑤指出，比起國民黨惡刪總預算案2076億元，12億元只占當中的0.58%，而藍白聯手惡修財劃法掏空國庫，從中央挖走3753億元，12億元只占當中的0.32%，又或者是國民黨要慷國家之慨擬普發現金每人1萬元，需要花2300億元，12億元只占當中的0.52%。

吳思瑤表示，國民黨就是怕罷免，例如立法院審議114年度中央政府總預算案期間，王鴻薇針對中選會預算就提案凍結50%的業務費，要求中選會要提出新的罷免連署全新表格才能解凍，這就是要給發起罷免的民間團體製造新的難度與門檻。

此外，媒體再度詢問民進黨團對於藍營喊話要普發現金每人1萬元的看法。

吳思瑤指出，當然可以討論政策方向，但不要灌水、錯誤的數字上，這就無法繼續討論，也不要把稅收超出預期當作總預算賸餘數，且年度賸餘需經決算程序，因此當數字錯、理解錯、程序錯的情況下，是否要進一步討論下去。

吳思瑤表示，國民黨說政府沒有拿那麼多超徵的稅收來還債，但事實上，從2017年到2024年，國家善用超出預期的稅收還債高達8588億元，而且也用超徵稅收減少政府原本要舉債投入建設的經費，金額高達9362億元。

罷免

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