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大罷免嘉市綠委王美惠被鎖定完成一階提議 市藍綠黨部都不知情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大罷免潮席捲全台，嘉義市連任唯一一席綠營立委王美惠也無法倖免，圖為她大年初九參加玉皇宫天公生祭典後致詞。圖／聯合報資料照片
大罷免潮席捲全台，嘉義市連任唯一一席綠營立委王美惠也無法倖免，圖為她大年初九參加玉皇宫天公生祭典後致詞。圖／聯合報資料照片

罷免潮席捲全台，嘉義市連任唯一一席綠營立委王美惠也無法倖免，提議罷免的陳姓市民組「愛嘉聯盟」，過年前悄悄完成2500人提議連署門檻，送交中選會，中選會發交嘉市選委會進行審查，王美惠對被罷免感到錯愕、意外，會持續加強服務，相信鄉親。

市選會說，提議罷免立委人數2500人，達到一階門檻，已到中選會取回名冊，將交由戶政等相關單位審查。國民黨市黨部主委蔡明顯說，公民團體自發性罷免，黨部未參與，也未接獲中央黨部指示；民進黨市黨部主委黃大祐說，不認同為反對而反對，以罷制罷，會造成政治惡性循環。

發起罷免的陳姓市民說，他們組「愛嘉聯盟」，不滿立法院民進黨團總召柯建銘發起大罷免言論，刺激支持者發起提議連署罷免王美惠，希望王美惠站在民意，不要處處聽命黨意。挺王美惠市議員黃敏修說，罷免是公民權利，尊重，公共政策大家討論會有不同意見，對罷免提議，以平常心淡然面對。

本屆嘉市立委選舉結果，王美惠連任獲7萬8069票，得票率50.64%，勝對手藍營張秀華6萬6822票，43.34%，王美惠首次參選有8位候選人，王囊括8萬333票，超過7位對手加總選票，寫紀錄；這次6人參選，得票也是贏另5人加總7萬6102票，還高於賴清德6萬8199票，得票率43.2%，再寫紀錄。

公督盟頒發第11屆第1會期優秀立委，連任的王美惠再次獲獎。在第1會期，口袋國會及公督盟均評價王美惠為優秀立委，獲得雙料肯定，在口袋國會評比，獲得委員會優質立委及全院優良立委。

中選會 王美惠 罷免

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