罷免戰開打！桃園藍營基層連署浮上檯面 要罷綠營議員

桃園6名國民黨立委被民間團體鎖定罷免，第一階段提議書已送中選會審查，藍營支持者認為罷免案背後是民進黨推波助瀾，近日也連署要罷民進黨議員；藍營地方黨部今證實有協助收件，強調是順益民意。綠營地方黨部則認為罷免議員理由牽強，指行動是報復性罷免。

據了解，藍營基層認為桃園6席立委因政治理念不同就被鎖定罷免實在沒道理，加上綠營議員協助收連署書，認為罷免行動是綠營推波助瀾下的政治報復，「以罷治罷」想法醞釀已久，農曆年後已悄悄展開，但由於桃園沒有綠營立委，因此將目標指向個立委選區爭議度較高的議員，黃瓊慧、王珮毓和魏筠等人都被鎖定。

藍營人士指出，不少地方婦女團體和退伍軍人組織都不滿罷免立委，決定採取行動反制，目前各地都有連署書陸續收回，也有人跨區繳交，而每個人想罷免的對象不盡相同，加上數量還沒統計，預計下周一彙整才會有比較明確的對象。另外，由於第一階段罷免門檻不高，有可能下周一就會送件。

罷免戰煙硝味濃！國民黨桃園市黨部主委黃敏恭證實，藍營組織各系統已達成共識，不只桃園市黨部開放連署收件，各區黨部聯絡點也接受連署書。他強調是順應基層民意，抗衡綠營此次的非理性罷免。