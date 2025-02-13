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蘇巧慧與李坤城接獲民眾陳情 質疑罷免連署造假

中央社／ 台北13日電
民進黨多名立委遭人鎖定罷免，其中蘇巧慧、李坤城先後接獲民眾陳情，發現有罷免連署造假或幽靈連署等情況。圖／聯合報系資料照片
民進黨多名立委遭人鎖定罷免，其中蘇巧慧、李坤城先後接獲民眾陳情，發現有罷免連署造假或幽靈連署等情況。圖／聯合報系資料照片

各地掀起罷免潮，民進黨新北市立委蘇巧慧李坤城張宏陸吳琪銘遭人鎖定罷免，然而他們除質疑，為何短短幾天就有數千張連署書出現，蘇巧慧、李坤城也先後接獲民眾陳情，發現有罷免連署造假或幽靈連署等情況，並把矛頭指向國民黨。

對此，新北市選委會表示，新北市現有10件立委罷免案，市選委會在中央選委會交辦下，都會依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法，針對有疑義的連署人寄發查詢單，目前仍未收到在是否本人簽名部分回覆勾「否」的查詢單。

市選委會呼籲接到查詢單的民眾盡速回覆，若不是親自簽名的，選委會在查證屬實下，也會彙整後提報中選會在提議人名冊中刪除。

民進黨新北市立委蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城，以及不分區立委沈伯洋，不滿國民黨、台灣民眾黨毀憲亂政、亂刪政府預算，並質疑國民黨沒有反省，用政黨組織主導連署罷免民進黨立委，因此7日在立法院召開「做公民團體後盾，反藍白兩黨亂政」記者會，提出相關訴求。

記者會後，張宏陸在臉書撰文提到，由國民黨新北青工總會長吳禹辰發起罷免他的連署，農曆年前只擺2次攤，且現場人數寥寥無幾，沒想到6日就連署了2000多份，如果不是變魔術，他不知道這些連署單從而何來。

吳琪銘說明，他不怕民意的監督，但這些所謂的民間團體是否真的了解土城、三峽建設的需要，以及有無看到地方的改變，真的不樂見民間團體惡意的政治操作、提罷免的行動。

蘇巧慧11日則在臉書撰文指出，她覺得很納悶，因為國民黨黨工擺攤要罷免她時，明明沒有幾個人到場連署，為何能短短幾天交出幾千份連署書，結果真相水落石出，因為一位支持者到辦公室陳情，稱接到選委會抽樣調查，詢問是不是參與罷免，但支持者說「我根本沒簽過」、「我不同意罷免蘇巧慧」。

蘇巧慧談及，這名支持者也說，會出現在那份名冊上唯一的理由，就只是因為他曾是國民黨黨員，這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證。國民黨以造假的方式來做仇恨動員，非常不可取，而且已經違法。

李坤城今天也在臉書撰文表示，他在市場、街頭根本就沒有看到有所謂的罷免團體於公開場合擺攤連署，且在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，卻莫名其妙可以送件罷免。因此，當時他認為這是幽靈連署、幽靈造冊，還特別提醒罷免團體，這有偽造文書之嫌、有刑事責任。

李坤城強調，今天有民眾到服務處陳情，提及沒有連署罷免，為何會收到新北市選委會的查詢單，詢問罷免提議人名冊上是否為他本人簽名，而這位民眾質疑為何罷免團體會有其個人資料，也懷疑是否跟他過去曾是國民黨員有關。

李坤城呼籲，有收到查詢單、但非本人親自連署的民眾，請把資料送來服務處，他將會就這些具體證據向地檢署提出告發，以遏止罷免歪風，讓造假、詐騙的人得到教訓。

被張宏陸點名的吳禹辰向中央社記者表示，目前沒有政黨或社團職務在身，完全是以公民角度出發來進行罷免連署，從他連署區域查詢單中，完全沒有非親簽或查無此人等類似情形發生，因此，他認為民進黨立委提出一連串幽靈連署的質疑，根本是胡說八道，意圖混淆大眾視聽。

吳琪銘 張宏陸 李坤城 罷免 蘇巧慧

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