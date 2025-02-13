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【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

聯合報／ 本報記者游明煌
市長謝國樑罷免雖去年雖未過關，但基層怨氣難平，如今罷免立委林沛祥再度上演，基層不滿綠動員的聲音集結，這次要站出來，對綠營主動反擊，一改去年一路挨打的態勢。記者游明煌／攝影
市長謝國樑罷免雖去年雖未過關，但基層怨氣難平，如今罷免立委林沛祥再度上演，基層不滿綠動員的聲音集結，這次要站出來，對綠營主動反擊，一改去年一路挨打的態勢。記者游明煌／攝影

基隆去年謝國樑罷免案如火如荼進行中時，藍軍基層早已醞釀罷免綠議員反制，後來為避免藍綠對立被勸退，市長罷免雖未過關，但基層怨氣難平，如今罷免立委再度上演，基層不滿綠動員的聲音集結，這次要站出來，對綠營主動反擊，一改去年一路挨打的態勢。

民進黨今年推動全台大罷免潮，各地烽煙四起，基隆沒有倖免，罷免國民黨立委林沛祥行動也箭在弦上，基隆人去年歷經市長謝國樑罷免案，感受很深，如今要再來一次，基隆人五味雜陳。

曾引發罷免基隆市長謝國樑的基隆東岸商場產權爭議案，所有權官司過年前宣判，法官認為NET僅是「協力廠商」，即使支付興建建物費用，也不因此取得建物原始所有權，這是基市府在東岸商場法律戰中的第五勝，罷免市長的理由有無正當性，司法已給答案。

基隆是全台大罷免案第一張骨牌，謝國樑擋下了，罷免沒有成功，但前車之鑑不遠，本該是促進地方經濟的東岸商場淪為政治惡鬥籌碼，成基隆人之痛，東岸商場在訴訟期間空轉，微風集團的改裝、改建都停擺，抹上藍綠對立的政治色彩。

去年謝國樑罷免案如火如荼進行時，基層早已醞釀要罷免綠議員反制，還列出5人名單，後來為免激發藍綠對立被勸退。謝國樑罷免案中，基層難以反擊，早已累積不少怨氣。

罷免市長案去年投票結束後，綠口口聲聲向市長喊話，不要「秋後算帳」，謝國樑召集罷樑團體對話，反觀，又有民團發動罷免林沛祥連署，但至今沒有提出具體說服市民罷免的理由，遭到「為罷而罷」質疑，這次綠3名議員更直接收署署書動員，卻更加深藍綠對立氣氛。

近日藍基層不滿綠的聲音大集結，認為這次一定要站出來主動反擊，表達基隆人不要有惡意罷免。藍軍為化解罷免林沛祥的力道，決定「以罷制罷」，但民進黨也不是省油的燈，也宣告會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

基隆藍立對立再打延長賽，從市長謝國樑，到立委林沛祥，如今再到議員張之豪，罷免案戲碼一再上演，受害的恐是無辜的市民，到底是誰在霸凌誰，市民心中自有定見。

國民黨 民進黨 罷免 謝國樑

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