藍要罷基隆綠議員張之豪 綠：藍當家鬧事將祭反制惡罷

國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免行動中心」，召開首次籌備會，將設連署站發動罷免民進黨議員反制，初步目標鎖定張之豪。民進黨基隆黨部主委林明智說，如果國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部也會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

林明智說，國民黨傳出要推動罷免民進黨議員，要罷免的對象是民進黨團議會團總召張之豪，國民黨此舉才是真正的「惡罷」，挑起基隆市政府與基隆市議會的爭端，簡直無理取鬧。

林明智說，張之豪合理監督預算及市政，不曾推動有爭議的法案，或是刪減重要建設的預算，甚至有些建設不足的部分，還為基隆市民爭取增加預算，爭取中央的補助，他還真找不到國民黨罷免張之豪的理由。

林明智表示，民進黨基隆市黨部不曾主動去罷免任何政黨的公職人員，而且也尊重公民團體的權利，然而國民黨就像橫行鄉里的惡霸一般，被公民團體提出罷免案，就要找在市議會認真監督的議員下手，中國國民黨是不是擔心罷免林沛祥的聲量不夠，要多找些人為罷免添柴火。

林明智強調，若是國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。