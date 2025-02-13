快訊

川普熱線普丁，國際擔憂烏克蘭將被出賣？

經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻四棒

藍要罷基隆綠議員張之豪 綠：藍當家鬧事將祭反制惡罷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議員張之豪說，「要罷免張之豪，必先罷林沛祥」，罷免藍白立委就是「公民不信任投票」。圖／議員張之豪提供
議員張之豪說，「要罷免張之豪，必先罷林沛祥」，罷免藍白立委就是「公民不信任投票」。圖／議員張之豪提供

國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免行動中心」，召開首次籌備會，將設連署站發動罷免民進黨議員反制，初步目標鎖定張之豪。民進黨基隆黨部主委林明智說，如果國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部也會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

林明智說，國民黨傳出要推動罷免民進黨議員，要罷免的對象是民進黨團議會團總召張之豪，國民黨此舉才是真正的「惡罷」，挑起基隆市政府與基隆市議會的爭端，簡直無理取鬧。

林明智說，張之豪合理監督預算及市政，不曾推動有爭議的法案，或是刪減重要建設的預算，甚至有些建設不足的部分，還為基隆市民爭取增加預算，爭取中央的補助，他還真找不到國民黨罷免張之豪的理由。

林明智表示，民進黨基隆市黨部不曾主動去罷免任何政黨的公職人員，而且也尊重公民團體的權利，然而國民黨就像橫行鄉里的惡霸一般，被公民團體提出罷免案，就要找在市議會認真監督的議員下手，中國國民黨是不是擔心罷免林沛祥的聲量不夠，要多找些人為罷免添柴火。

林明智強調，若是國民黨對民進黨議員提出罷免案，民進黨基隆市黨部會祭出相關反制措施，反制惡罷、反制在基隆當家鬧事的國民黨。

國民黨 張之豪 林沛祥 民進黨 罷免

延伸閱讀

反制罷免林沛祥藍今成立小組 將連署罷免綠議員張之豪

三重民眾沒連署卻收查詢單 綠委李坤城將告發

服務基隆新住民 民進黨主委林明智：在地深耕超過10年

謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

相關新聞

反制大罷免添柴火 藍優先法案列公教年改？

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，公教團體也疾呼推動年金停砍修法，不少...

【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

基隆去年謝國樑罷免案如火如荼進行中時，藍軍基層早已醞釀罷免綠議員反制，後來為避免藍綠對立被勸退，市長罷免雖未過關，但基層...

藍要罷基隆綠議員張之豪 綠：藍當家鬧事將祭反制惡罷

國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免行動中心」，召開首次籌備會，將設連署站發動罷免民進黨議員反制，初步目標鎖定張之豪。民進...

反制罷免林沛祥藍今成立小組 將連署罷免綠議員張之豪

民間團體發起罷免基隆國民黨立委林沛祥，第一階段提議人連署近日將送件，國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免行動中心」，召開首...

三重民眾沒連署卻收查詢單 綠委李坤城將告發

全台大罷免，新北市三重民進黨立委李坤城也被罷免團體送件，李坤城今天表示，他接獲選民陳情，明明沒有參與連署，卻收到選委會查...

賴清德談因果 國民黨：放下屠刀才是真正的佛法智慧

立法院長韓國瑜盼賴清德總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨發言人楊智伃表示，真正的佛法是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。