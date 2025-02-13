反制罷免林沛祥藍今成立小組 將連署罷免綠議員張之豪

民間團體發起罷免基隆國民黨立委林沛祥，第一階段提議人連署近日將送件，國民黨基隆市黨部今天成立「反制罷免行動中心」，召開首次籌備會，各地後援會齊聚，將催出反罷免林沛祥的能量，並將設連署站發動罷免民進黨議員反制，為集中火力，初步目標鎖定張之豪。

民團在粉絲專業「基隆絕沛」發動罷免國民民立委林沛祥，發動罷免理由指他不顧民意反彈強行通過選罷法修惡，沒有民意溝通，只有對傅崐萁和投共幫言聽計從，完全不適任國會議員。截至12日連署書仍差300多份，目前加緊號召連署要趕在適用新法前送件。

民進黨市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，都協助提供罷免林沛祥連署書及收件。

國民黨基隆市黨部今天下午成立「反制罷免行動中心」，並開首次籌備會，各地後援會等人員參加，不對外公開，會中確認由市黨部主委吳國勝擔任召集人，下周一對外開記者會說明罷免議員、罷免理由，將發動罷免連署的民進黨議員人數可能不只1人。

「反制罷免行動中心」今天達成共識，未來有兩項主要任務，一是催出反罷免林沛祥能量；二是確定展開議員罷免連署行動，目標先鎖定張之豪，集中戰力，但可能還有其他人選。與會人員認為，會罷免張之豪主要是他的仇恨值最高，在罷免謝國樑案及對林沛祥有諸多爭議性言論。

議員張之豪對此說，目前還沒有確認藍是不是確定要罷免他，如果下周正式公布他會再回應，而國民黨說如果罷免林沛祥送件，他們就會罷免張之豪，這就表示，「要罷免張之豪，必先罷林沛祥」，罷免藍白立委就是「公民不信任投票」。