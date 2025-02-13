馬祖民間團體發動罷免 陳雪生：不知道、沒意見

民間團體「馬祖剷雪大隊」今天上午於社群及網站「馬祖資訊網」發文，認為立委陳雪生在立法院表現長期被公民團體批評不及格，發動罷免。陳雪生回應，不知道有罷免，沒有意見。

民團「馬祖剷雪大隊」在文章中表示，連江縣政府財政能力貧弱，各項建設經費都仰賴中央補助，現在馬祖觀光遇發展瓶頸，陳雪生身為民意代表，本應要求中央協助馬祖，卻在立法院大刪各部門預算，將馬祖發展逼至絕境。

文章指出，陳雪生當了8年縣長、13年立委，面對異議者，便向異己的親友施壓，利用緊密在地親屬關係，掌控馬祖人。雖然罷免第一階段提議人數僅需117人，但馬祖地區人際關係緊密，提議人須承受非常大壓力，不是件容易的事，所以花長時間秘密、跨島串聯，並保密提議人資訊。

「馬祖剷雪大隊」指出，成員是由熱愛馬祖鄉親組成，來自各行各業，除遍布四鄉五島外，更有現居台北、桃園、台中的馬祖人，因為深愛馬祖，所以選擇站出來。

陳雪生今天上午接受中央社記者電話訪問表示，不知道有民間團體對他提出罷免，對此沒有意見。