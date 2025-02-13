賴清德談因果 國民黨：放下屠刀才是真正的佛法智慧

立法院長韓國瑜盼賴清德總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨發言人楊智伃表示，真正的佛法是善行與智慧，絕非以恐懼之名行惡，賴清德與其高談「因果論」，不如回應國民黨主席朱立倫的「放屠刀」。

楊智伃表示，賴清德以「菩薩畏因，眾生畏果」來回應當前全台政局的動盪，看似巧妙地借佛法自辯，實則是刻意歪曲佛教經典的真義。昨日，朱立倫主席更是以「放下屠刀，立地成佛」回應，兩人的態度鮮明對比，展現了對政治局勢的不同的處理高度，也反映了誰才真正體現佛法中的大愛與智慧，高下立判。

楊智伃表示，從「雙少數總統」到「全台大惡罷」，賴清德的政治手法充滿對立與仇恨。面對同樣由選舉產生的多數民意，賴清德始終不肯正視自身「雙少數總統」的事實。當民意要求監督與平衡時，他的回應卻是「青鳥會飛出來」、「更大的民主」、「全台大罷免」，這些話語看似民主，實則掩飾對反對聲音的敵視，默許對立的升級。

楊智伃說，賴清德一方面頻拋出「邀請韓國瑜院長喝咖啡」的話題，試圖塑造自己願意溝通的形象，另方面卻縱容側翼四處煽風點火、侵門踏戶、造謠抹黑藍委，甚至策動「全台大罷免」運動，讓社會對立進一步加劇。在這樣的政治環境下，社會氛圍日益緊張，人民的焦慮與不安已經蔓延至生活的各個層面。

楊智伃說，當政者本應安定民心，卻選擇煽動對立，這樣的行為，如何能夠自稱「畏因」？賴清德以「菩薩畏因，眾生畏果」來合理化自己的政治手段，實則是假借佛法之名，行霸凌之實。然而，真正的佛法不會支持煽動仇恨與分裂，佛教強調的是因果報應，強調的是善行與智慧，而非以恐懼之名行惡。

楊智伃說，「三界唯心，萬法唯識」，外在世界只是內心的投射，行善行惡皆來自於自己的心念。這與朱立倫一直以來的呼籲不謀而合——仇恨與和解，都在賴清德的一念之間。

她也說，若賴清德真心理解佛法、苦民所苦，賴總統應選擇回應朱立倫的呼籲，「放下屠刀，立地成佛」，而非繼續縱容側翼攻擊政敵、製造社會動盪。台灣需要的是和平與穩定，而不是無休止的鬥爭與分裂。真正的領袖，不是用仇恨來治理國家，而是用智慧與善行來團結人民。