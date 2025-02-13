快訊

有望合作鴻海？日產、本田決議結束合併談判 破裂關鍵因素曝光

台中新光三越氣爆…聞到瓦斯味怎辦？4步驟應變、不幸爆炸1動作自保

高雄殺人分屍案打撈37屍塊…35塊屍塊都是她 連肚臍也被切

【即時短評】綠拚大罷免 藍回防民生法案 看誰讓民眾有感

聯合報／ 記者王千豪
全台各地都出現罷免烽火。圖為罷免團體至中選會送件。記者曾學仁／攝影
全台各地都出現罷免烽火。圖為罷免團體至中選會送件。記者曾學仁／攝影

罷免暴風襲來，目前已有32位國民黨立委捲入其中，民進黨不斷加油添柴，只盼燒更旺；藍營續推民生法案，降低罷免正當性。國民黨立院黨團昨天主張稅收超徵應普發現金1萬元，但行政院、民進黨立院黨團的回應令人寒心，不僅不願與民眾分享經濟果實，甚至忘記了施政最重要的是讓民眾有感。

去年度全國總稅收實徵數高於預算目標5283億元，創下歷史新高，這是所有國人共同努力的成果。國民黨團昨舉行記者會，主張普發現金一萬元，與全民共享經濟果實，結果民進黨團幹事長吳思瑤卻語帶嘲諷地說，「國民黨乾脆說總預算三兆多元，統統不要支出，全部拿來發給全民就好了。」

就連行政院也一副事不關己的樣子，淡淡地說了一句，「目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。」政府這種態度，人民怎麼會有感？

前總統蔡英文在2018年地方大選中重挫，起初外界一度認為2020年將政黨輪替，但行政院前院長蘇貞昌打出「有政府會做事」的口號，更於蔡英文連任的造勢場合，拿出招牌撞球桿，逐項向民眾報告「有感施政」，最終贏得民眾青睞，順利連任。如今也才幾年，民進黨已不顧民眾感受？

第三會期為法案會期，朝野本應在這會期檢視當前國會社會的不足，提出多項福國利民的法案，但執政黨卻緬懷權力的滋味，企圖透過大罷免，改變國會政治版圖，減弱在野監督的力道，不惜讓台灣社會內耗，相信人民的眼睛是雪亮的，誰真心在意民眾，誰又是只想爭權奪利，人民今年下半年將再次用選票給出答案。

國民黨 民進黨 罷免

延伸閱讀

罷免苗栗第一選立委 陳超明：25%罷免57%合理嗎？

藍揭中選會沒錢辦罷免 徐巧芯要曹興誠愛罷就自己出錢

影／苗栗縣第一、二選區罷免團體 連署書送中選會

90高齡客家文學大老李喬領銜 苗栗罷免藍委案送件

相關新聞

90高齡客家文學大老李喬領銜 苗栗罷免藍委案送件

全台掀起大罷免潮，苗栗第二選區罷免國民黨立委邱鎮軍團體在客家文學大老、高齡90歲的李喬承諾擔任罷免領銜人後，今天正式向中...

三重民眾沒連署卻收查詢單 綠委李坤城將告發

全台大罷免，新北市三重民進黨立委李坤城也被罷免團體送件，李坤城今天表示，他接獲選民陳情，明明沒有參與連署，卻收到選委會查...

賴清德談因果 國民黨：放下屠刀才是真正的佛法智慧

立法院長韓國瑜盼賴清德總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨發言人楊智伃表示，真正的佛法是...

【即時短評】綠拚大罷免 藍回防民生法案 看誰讓民眾有感

大罷免暴風襲來，目前已有32位國民黨立委捲入其中，民進黨不斷加油添柴，只盼燒更旺；藍營續推民生法案，降低罷免正當性。國民...

反制大罷免添柴火 藍優先法案列公教年改？

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，公教團體也疾呼推動年金停砍修法，不少...

罷免苗栗第一選立委 陳超明：25%罷免57%合理嗎？

針對公民團體今天上午前往中央選舉委員會遞送罷免苗栗第一與第二選區立委提議連署書，苗栗第一選區立委陳超明心情未受影響，上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。