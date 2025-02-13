【即時短評】綠拚大罷免 藍回防民生法案 看誰讓民眾有感

大罷免暴風襲來，目前已有32位國民黨立委捲入其中，民進黨不斷加油添柴，只盼燒更旺；藍營續推民生法案，降低罷免正當性。國民黨立院黨團昨天主張稅收超徵應普發現金1萬元，但行政院、民進黨立院黨團的回應令人寒心，不僅不願與民眾分享經濟果實，甚至忘記了施政最重要的是讓民眾有感。

去年度全國總稅收實徵數高於預算目標5283億元，創下歷史新高，這是所有國人共同努力的成果。國民黨團昨舉行記者會，主張普發現金一萬元，與全民共享經濟果實，結果民進黨團幹事長吳思瑤卻語帶嘲諷地說，「國民黨乾脆說總預算三兆多元，統統不要支出，全部拿來發給全民就好了。」

就連行政院也一副事不關己的樣子，淡淡地說了一句，「目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。」政府這種態度，人民怎麼會有感？

前總統蔡英文在2018年地方大選中重挫，起初外界一度認為2020年將政黨輪替，但行政院前院長蘇貞昌打出「有政府會做事」的口號，更於蔡英文連任的造勢場合，拿出招牌撞球桿，逐項向民眾報告「有感施政」，最終贏得民眾青睞，順利連任。如今也才幾年，民進黨已不顧民眾感受？

第三會期為法案會期，朝野本應在這會期檢視當前國會社會的不足，提出多項福國利民的法案，但執政黨卻緬懷權力的滋味，企圖透過大罷免，改變國會政治版圖，減弱在野監督的力道，不惜讓台灣社會內耗，相信人民的眼睛是雪亮的，誰真心在意民眾，誰又是只想爭權奪利，人民今年下半年將再次用選票給出答案。