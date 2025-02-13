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反制大罷免添柴火 藍優先法案列公教年改？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，公教團體也疾呼推動年金停砍修法，不少國民黨立委認為本會期應該繼續推動。據掌握，由於大罷免浪潮襲來，再加上民眾黨立院黨團暫不支持此案，國民黨立院黨團謹慎因應，仍不斷尋求共識，往修法方向邁進。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，公教團體也疾呼推動年金停砍修法，不少國民黨立委認為本會期應該繼續推動。據掌握，由於大罷免浪潮襲來，再加上民眾黨立院黨團暫不支持此案，國民黨立院黨團謹慎因應，仍不斷尋求共識，往修法方向邁進。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過修正「警察人員人事條例」，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，公教團體也疾呼推動年金停砍修法，不少國民黨立委認為本會期應該繼續推動。據掌握，由於大罷免浪潮襲來，再加上民眾黨立院黨團暫不支持此案，國民黨立院黨團謹慎因應，仍不斷尋求共識，往修法方向邁進。

本屆立法院第三會期將於2月25日開議，朝野各政黨優先法案率續亮相，其中國民黨團是否續推攸關年改的「公務人員退休資遣撫卹法」修法，備受關注；該案目前尚在立法院司法及法制委員會審查中。

國民黨立委賴士葆表示，現在是大罷免的期間，國民黨推任何的法案，都會被民進黨用放大鏡加以汙名化，但他們對公教退休團體的承諾，只要民眾黨不投反對票，應該要推公教年金停砍的法案。

賴士葆說，警察條例都通過了，沒有道理不推此案，何況這幾年稅收大幅超徵、物價也大幅度的上漲，砍的快見骨了，軍公教退休金也砍了6、7年了，生活愈來愈不好過，與勞保相比，勞保不僅一毛錢都沒有砍且已經撥補3000多億，「沒有理由因為罷免期間而不敢推這個法案」。

國民黨立委張智倫表示，他個人將持續推動「公務人員退休資遣撫卹法」修法，包含停砍退休金所得替代率、替代率依消費者物價指數調整，以及刪除遺屬年金只能擇優或領一半，照顧公務人員退休生活無虞，還給退休公教應有的尊嚴和公道。

張智倫強調，立委職權就是要做好立法工作、監督政府與預算審查，即使面對罷免考驗，監督問政的腳步不會停歇，一定會為軍公教警消爭取權益，提出更多福國利民的法案。

國民黨立委牛煦庭也說，推動法案，本來就是立委的工作，不應與罷免有過度聯想，上會期通過「警察人員人事條例」是考量警察人員的工作性質特殊，所以專案處理。而公教人員停砍年金，本來就會是下一階段的目標，他們會配合黨團的溝通運作，妥善處理。

一位不具名國民黨立委批評，民進黨政府砍公教年金，不但違反「信賴保護」原則，在通膨不斷攀升下，年年調降所得替代率，已嚴重衝擊退休公教人員的基本生活。國民黨上會期已提出修法，接下來，國民黨立委將會與黨中央以及民眾黨，緊密協商共識和行動。

藍營人士直言，藍營一定會推動修法，但民眾黨團態度是關鍵，目前正值民眾黨主席選舉，等塵埃落定之後，相信國民黨團會積極跟民眾黨團溝通；在這之前，他建議黨內應該要先凝聚共識，例如檯面上有好幾個版本，國民黨團也有版本，這些版本跟公教團體呼籲比退警所得替代率提高至八成有些差距，黨內不妨先討論出共識，確定大方向，替日後修法鋪陳。

年改 罷免 軍公教 退休金

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