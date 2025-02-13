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因應罷免潮 吳思瑤：民進黨已組律師團備戰

中央社／ 台北13日電

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，全台都發生未設連署站卻能送出上千份連署書等情況，更有中共介入罷免傳聞，民進黨中央已組成律師團，為後續的法律戰及輿論戰做準備。

吳思瑤上午在民進黨團記者會表示，罷免她的團體在士林北投擺攤4天，設站連署時間加起來不到20個小時，只有1個連署站，現場門可羅雀，卻可以生出2836份連署書，真的是變魔術。

吳思瑤指出，對照發起罷免國民黨立委的真民團，何其辛苦，春節連假不放假，風吹雨淋，連署站人山人海，花了多少時間才能送出合格的連署書。

吳思瑤表示，全台有13位民進黨立委被國民黨發動罷免，連署站都發生光怪陸離狀況，甚至中南部還發生沒有設站，卻瞬間憑空生出連署書，違反經驗法則、政治常識，恐怕涉及造假。

吳思瑤表示，中國流亡作家袁紅冰日前揭露，中國可能已針對罷免的大浪潮提供可能的必要協助，包括認知作戰、不法資金介入台灣罷免，中共在選舉時介選，現在連民團發起的罷免也要公然介入。

吳思瑤說，她昨天已在民進黨中常會為13位遭罷免的黨籍立委請命，黨中央已組成律師團協助搜集不法事證，對於各地啟動的抹黑、造謠、誹謗的認知作戰，也會有輿論戰的相應準備。

吳思瑤 罷免

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