國民黨團：反對惡罷全民買單 民脂民膏不該浪費

大罷免潮延燒，國民黨立法院黨團今天表示，若民進黨要罷免在野黨41位立委，就需新台幣12億元，但中選會的預備金僅100萬元，所以最後一定要動用行政院的二備金，因此反對無理的惡罷、反對全民買單，民脂民膏不是這樣浪費、鬥爭的。

全台掀起罷免潮，罷免團體自3日起陸續送件，國民黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇說，如果這次罷免要進入全部選舉階段，要罷免41位在野黨立委，就需要12億元，民進黨每天在哭窮說沒錢，那這12億元的支出怎麼又有錢了。

王鴻薇指出，部會有臨時性需求，會動用自身的預備金，但中選會的預備金僅100萬元，所以最後一定要動用行政院的二備金。但大家都說二備金是救命錢，來應付政府緊急性支出，難道政府要用救命錢來支應惡罷的錢嗎。反對無理的惡罷，反對全民買單，民脂民膏不是這樣浪費、鬥爭的。

王鴻薇強調，有6成民眾反對惡罷，政府卻要用人民血汗錢、救災救命錢來做為罷免預算的用途，人民是沒辦法接受的。

與會的國民黨立委徐巧芯表示，台灣每兩年選舉一次，但照民進黨的做法，以後只要選舉完不合民進黨的意，就全面罷免，然後被罷免後進入補選，以縣市長、議員、立委的狀況來計算，4年就要選舉9次，年年選舉就會年年花錢。

徐巧芯認為，如果沒有這樣的惡罷，救災、救難的錢就足以因應2025一整年，如果2025年發生天災，需要救災，金額被惡罷用了一部分，這樣大家是否能接受。民進黨有些人這麼愛罷免，為什麼不拿自己的錢，前聯電董事長曹興誠不是很有錢，這麼愛罷免為什麼不自己出錢。

此外，國民黨團昨天拋出全民普發現金1萬元的想法，民眾黨團則主張超徵稅收應先用於還債，是否藍白在此事不同調，王鴻薇說，她有跟民眾黨立委張啓楷溝通，張啓楷說贊成一部分還債，一部分拿來發放現金。

王鴻薇指出，以超徵稅收5283億元來看，一人普發1萬元僅需要2300億元，只占去年超徵稅收的4成，剩下的錢還債或做其他有利人民的用途，綽綽有餘。

徐巧芯說，全民普發現金1萬元只占超徵稅收的40%，剩餘的60%就可以拿去還債，這能幫國家省錢，讓國家財政變更好。