罷免苗栗第一選立委 陳超明：25%罷免57%合理嗎？

針對公民團體今天上午前往中央選舉委員會遞送罷免苗栗第一與第二選區立委提議連署書，苗栗第一選區立委陳超明心情未受影響，上午如期下鄉行程，他強調會繼續「全心問政服務，用生命灌溉苗栗」並質疑25%罷免57%合理嗎？

陳超明認為，罷免是民主社會的選擇之一，對於今日向中選會遞送第一階段罷免提議連署書表達尊重。然而，所謂的公民團體喊出的口號，無疑印證了民間對於這次罷免是硬罷、惡霸，沒有關心看到苗栗的需求與建設，更抹煞他為苗栗拚發展的努力及用心。

他說，每次競選連任皆負責任提出問政報告書，清楚載明爭取的建設、通過的法律修正案等等，這些成果仍然在他的臉書上都能查閱到，也因為他務實解決苗栗、鄉親所遇到的問題，本屆才能在第一選區以7萬9千多票及57%的得票率勝過民進黨的候選人。尤其是苑裡，第一次贏過民進黨候選人，締造在海線八鄉鎮得票數皆高過對手，這是有做事終於獲得鄉親肯定與支持的鐵證。

連任的第一年，從不敢懈怠，兩個會期中，他所提、連署法案達520件，舉辦協調會及會勘超過242場，為苗栗爭取17億2613萬2千元建設經費。其中對苗栗發展至關重要的包含核定竹南、頭份、後龍納入桃竹苗大矽谷計畫、行政院核定後龍雜糧專區成立、台61線西濱快公路公架化、後龍好望角白沙聖域天空之丘觀光廊帶案、竹南鎮東站停車場、部立苗栗醫院醫療大樓擴建案、大大小小的農村及漁港建設等等。

陳超明強調，面對罷免，他會以平常心面對，更不會畏懼，真正有做事的人經得起檢驗，會持續以民事不可緩的精神，繼續用生命灌溉苗栗；也呼籲發起罷免的團體，認真看見、認識苗栗，不要用25%霸凌57%的民意，假民主之名行民進黨獨裁之實。

再說一次，25%罷免57%合理嗎？是民主嗎？苗栗人有眼睛會看，自有評斷，唾棄無理取鬧的惡罷！