90歲前國策顧問李喬領銜罷免案送件 苗立委邱鎮軍批民進黨專搞鬥爭

前國策顧問作家李喬領銜今天第一階段提議罷免苗栗縣第二選區立委邱鎮軍送件，李喬並聲明捍衛選民意志的必要手段，為苗栗人發聲；邱鎮軍則反擊民進黨專搞鬥爭，無視苗栗人民需求。

罷免團體今天送件中選會，並公布李喬的聲明，指出他用一生在書寫台灣的故事，刻畫這片土地的獨立精神與反抗意志。如今，面對民主遭受威脅，台灣有難，他選擇站出來，擔任罷免邱鎮軍的領銜人，這是他身為台灣公民的一份責任，更是義務。

李喬說，台灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮，立委應該為民服務，而非背離選民、傷害地方，當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。

他生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今，他選擇以行動來書寫歷史，堅守獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

邱鎮軍回應反擊「民進黨專搞鬥爭，無視苗栗人民需求」，他說，即使在大罷免浪潮的威脅之下，他還是要把苗栗的問題擺在前面，面對頭份、竹南人口持續增加，許多學校有擁擠問題，昨天跟縣長鍾東錦前往視察，將全力爭取增設苗栗科學實驗中學。

但昨天到場關心的都是國民黨及無黨籍議員，不見民進黨籍議員出席，難怪民眾都反應，在地方上幾乎看不到民進黨的民意代表，民進黨籍議員及無黨籍議員曾玟學接到民進黨中央指令全力推動大罷免，也在社群上多次宣導提倡，完全無心為地方付出。

今天罷免團體表示在最短時間內透過關係，找到李喬擔任領銜人，李喬跟民進黨高層關係一向良好，更在今年1月23發表以客委會預算問題為由，要罷免在野立委的言論，更加說明前幾天罷免團體及曾玟學提及苗栗第二選區連署遇到困難、要克服恐懼等資訊，無非是以一貫伎倆在煽動群眾，增加人民之間的對立，也極有可能是「按照劇本演出」。